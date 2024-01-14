Салат "Павутинка" з куркою, викладений шарами: рецепт красивої та смачної страви

Салат із курячим філе, маслинами та морквою по-корейськи потішить ваших близьких і гостей не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й неймовірно багатим смаком. Кожен його шар гармонійно поєднується, створюючи унікальну гастрономічну насолоду.

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Салат "Павутинка" — це смачна та оригінальна страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Поєднання курки, моркви по-корейськи, сиру та інших інгредієнтів створює не лише чудовий смак, а й апетитний вигляд, пише Vitok.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

куряче філе — 300 г;

морква по-корейськи — 200 г;

твердий сир — 150 г;

консервований горошок — 1 банка;

чорні маслини — 50 г;

печериці — 200 г;

майонез — для заправки;

зелень для прикраси;

сіль, перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть і наріжте дрібними кубиками.

Крок 2. Печериці наріжте тонкими пластинами та обсмажте на сковороді до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 3. Сир натріть на крупній тертці.

Крок 4. На плоске блюдо викладіть перший шар із курки, рівномірно змастіть майонезом.

Крок 5. Наступний шар — печериці, також змастіть майонезом.

Крок 6. Розподіліть моркву по-корейськи.

Крок 7. Додайте шар консервованого горошку.

Крок 8. Останній шар — натертий сир.

Крок 9. Прикрасьте салат маслинами, створюючи ефект "павутини".

Крок 10. Прикрасьте салат свіжою зеленню перед подачею.

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