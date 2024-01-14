Салат "Павутинка" з куркою, викладений шарами: рецепт красивої та смачної страви
Салат із курячим філе, маслинами та морквою по-корейськи потішить ваших близьких і гостей не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й неймовірно багатим смаком. Кожен його шар гармонійно поєднується, створюючи унікальну гастрономічну насолоду.
Салат "Павутинка" — це смачна та оригінальна страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Поєднання курки, моркви по-корейськи, сиру та інших інгредієнтів створює не лише чудовий смак, а й апетитний вигляд, пише Vitok.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- куряче філе — 300 г;
- морква по-корейськи — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- консервований горошок — 1 банка;
- чорні маслини — 50 г;
- печериці — 200 г;
- майонез — для заправки;
- зелень для прикраси;
- сіль, перець — за смаком.
Приготування
Крок 1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть і наріжте дрібними кубиками.
Крок 2. Печериці наріжте тонкими пластинами та обсмажте на сковороді до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 3. Сир натріть на крупній тертці.
Крок 4. На плоске блюдо викладіть перший шар із курки, рівномірно змастіть майонезом.
Крок 5. Наступний шар — печериці, також змастіть майонезом.
Крок 6. Розподіліть моркву по-корейськи.
Крок 7. Додайте шар консервованого горошку.
Крок 8. Останній шар — натертий сир.
Крок 9. Прикрасьте салат маслинами, створюючи ефект "павутини".
Крок 10. Прикрасьте салат свіжою зеленню перед подачею.
Читайте також:
Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу
Салат із консервованою квасолею та свіжими овочами
Салат із курячою печінкою, грибами, маслинами та болгарським перцем