8 помилок у дизайні маленької кімнати, які крадуть простір

Навіть маленьку кімнату можна візуально зробити більшою і світлішою, якщо правильно підійти до її дизайну. Проте люди часто роблять одні й ті самі помилки, які навпаки зменшують простір.

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Невелика кімната в будинку або квартирі потребує правильного підходу до дизайну, оскільки він істотно здатний перетворити простір. За відповідного підбору меблів і декору навіть кілька квадратних метрів візуально можуть мати світліший і просторіший вигляд. Однак часто люди припускаються помилок, які "крадуть" простір. Що це за помилки, пояснили Алексіс П'ю та Кевін Камінські з Kaminski + Pew, а також дизайнери інтер'єрів Габріель Сантьяго, Емі Пельтьє, Емі Моблі та Мішель Закс.

Використання негабаритних меблів

На думку експертів, вибір стільців, диванів, столів та інших предметів, що підходять за розміром для вашого приміщення, істотно змінить відчуття кімнати.

"Велика частина меблів, вироблених сьогодні, призначена для великих приміщень. Нерозуміння розмірів приміщення і меблів, що входять у цей простір, може призвести до того, що кімнати здаватимуться непропорційними. Це не тільки впливає на баланс і відчуття кімнати, але також може вплинути на її функціональність. Наприклад, диван, що блокує дверний отвір або захаращує більшу частину проходу", — каже Камінські.

Найпростіший спосіб уникнути цього — спочатку виміряти кімнату, продумати розміщення меблів і тільки потім купувати або замовляти їх.

"Якщо ваш простір маленький і в ньому переважають негабаритні або великі меблі, кімната здаватиметься ще меншою", — зазначає Габріель Сантьяго.

Використання занадто маленьких меблів

Вибір занадто маленьких меблів призведе до того, що в кімнаті виникне відчуття холоду і дискомфорту.

"Помилка, яку я часто бачу в невеликому просторі, — це занадто маленькі для цього місця меблі. Можливо, клієнт вибрав невеликий диван, щоб він не захаращував простір, але насправді я часто думаю, що найкраще підійде диван трохи більшого розміру: він створює ефект збільшення простору, а також пропонує додаткові місця для сидіння", — міркує Закс.

Непродумане розміщення меблів

Дизайнери використовують ідею циркуляції для позначення того, як люди можуть переміщатися простором. Особливо в маленькій кімнаті дуже важливо залишати проходи достатньої ширини.

"Ми рекомендуємо залишати 45 сантиметрів між стільцем або диваном і журнальним столиком і 90 сантиметрів — для проходу між предметами меблів. Правильний масштаб і простір для проходу можуть легко зробити кімнату візуально більшою, ніж вона є насправді!" — рекомендує Моблі.

Якщо всі ваші меблі присунуті до стін, це також може ускладнити циркуляцію повітря в кімнаті. Помилкою є припущення, що розміщення меблів по периметру змушує маленький простір здаватися більшим. Коли меблі розміщені по всій кімнаті, це створює динамічний потік, і він візуально збільшує простір.

Меблі не обов'язково розставляти по периметру кімнати

Використання незграбних і важких предметів

Використання тонів темного дерева, величезних каркасів меблів та інших важких предметів змусить кімнату здаватися ще меншою.

"Тримайтеся подалі від громіздких дерев'яних меблів і подумайте про заміну громіздких тумбочок на столики. Якщо ви перетворюєте невеликий простір на офіс, оптимізуйте напівпрозорі меблі, щоб кімната здавалася більшою. Скляний стіл ідеальний у цій ситуації, тому що він не пригнічує, а прозорість дає змогу енергії почуватися поточною, а не застряглою", — пропонує Сантьяго.

Влаштовувати безлад і захаращувати

У кімнатах маленького розміру навіть невеликий безлад захаращує простір.

"У маленькому просторі є одне просте правило — підтримувати його порядок! Коли ви намагаєтеся втиснути занадто багато речей, і нічого з цього не організовано, ви завжди будете відчувати, що вам вічно не вистачає місця. Маленькі приміщення можуть бути приголомшливими, якщо ви прибираєте", — ділиться досвідом Емі Пельтьє. За її словами, якщо ви, наприклад, намагаєтеся поліпшити маленьку кухню, уникайте одноразових приладів, запасних гаджетів і додаткового посуду.

"Подумайте про предмети, які можуть бути багатофункціональними і використовуються кілька разів на тиждень", — каже вона.

Навіть невеликий безлад у маленькій кімнаті робить її ще меншою Фото: DCStudio/Freepik

Не використовувати вертикальне сховище

Незалежно від того, чи створюєте ви крихітну майстерню, міні-офіс або затишну дитячу, використання вертикального простору зробить кімнату вищою, допомагаючи при цьому підтримувати порядок.

"Коли я маю справу з невеликим простором, перше, на що я звертаю увагу, — це наявність невикористаного вертикального простору. Часто люди можуть випустити це з уваги, і це чудовий спосіб додати інтересу і створити місце для зберігання", — продовжує Закс.

Вибирати тільки світлі кольори для фарбування

Старомодні керівництва з дизайну пропонують фарбувати невеликі кімнати у відтінки білого або інших блідо-нейтральних кольорів, але це може мати неприємні наслідки, кажуть експерти.

"Білі стіни в маленькій кімнаті тільки підкреслюють розмір кімнати. Замість цього виберіть однотонні текстуровані шпалери або пофарбуйте стіни в колір. Не бійтеся темніших кольорів фарби для дуже маленьких кімнат. Зверніть увагу на той факт, що кімната маленька, і збільште її, використовуючи темніші фарби", — радить Сантьяго.

Алексіс П'ю теж закликає відмовлятися від тьмяних і світлих відтінків:

"Більшість людей вважають, що невеликим приміщенням потрібен білий або світлий колір, щоб простір здавався більшим. Ми вважаємо, що все має бути навпаки: темні кольори можуть додати простору глибини, атмосфери та розмірності. Вони також є чудовим і доступним способом створити ефектний простір".

Щоб отримати максимальну віддачу від обраного відтінку, дизайнер рекомендує розширити колірний ландшафт за межі стін.

"Фарбування невеликого простору, включно зі стелею, у колір може візуально розширити кімнату і зробити її яскравішою", — каже вона.

Неправильне освітлення простору

Правильне освітлення невеликого простору означає взяття до уваги масштабу ваших світильників, рівнів яскравості і природного світла — і якщо ви все зробите правильно, це може змінити всю атмосферу і відчуття простору.

У невеликому просторі Сантьяго рекомендує замінити настільні лампи бра, що дає змогу зберігати поверхні чистими:

"Якщо у вас немає можливості встановити бра, ви можете придбати світильники, що підключаються. Це зведе безлад до мінімуму і створить відчуття простору".

Моблі вважає, що одна з найбільших помилок, яких люди припускаються в невеликих приміщеннях, — це вибір освітлювальних приладів невідповідного розміру.

"Якщо у вас стелі заввишки 2,5 метра і під ними немає острова або обіднього столу, відстань під світильником має становити близько 2 метрів. Будьте обережні, щоб не перевантажити кімнату світлом неправильного масштабу", — розповідає дизайнерка.

Камінські пропонує ще один важливий трюк зі світлом: використання дзеркал і скла.

"Світло важливе в будь-якому просторі, але особливо важливе в маленькому просторі. Відмова від використання дзеркала або поверхонь, що відбивають світло, є помилкою. Дзеркало не тільки допомагає відбивати світло, а й збільшить простір", — підсумував він.

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