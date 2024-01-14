Як очистити підошву праски від нагару: 10 перевірених способів

Правильний догляд за праскою допоможе продовжити термін її служби і забезпечити дбайливе ставлення до вашого одягу.

Related video

Нагар на підошві праски — поширена проблема, яка може псувати ваш одяг і ускладнювати процес прасування. Кілька ефективних способів допоможуть позбутися нагару і повернути прасці первісну чистоту, пише РБК-Україна.

1. Використання солі.

Посипте тонкий шар крупної солі на паперовий рушник або бавовняну тканину. Розігрійте праску до середньої температури й акуратно пропрасуйте сіль. Гаряча підошва праски буде очищатися від нагару, що прилип до неї. Після цього переконайтеся, що ви повністю видалили залишки солі з праски.

2. Оцет і харчова сода.

Змішайте трохи оцту з харчовою содою, щоб вийшла паста. Нанесіть суміш на підошву праски і залиште на кілька хвилин. Потім акуратно потріть поверхню м'якою тканиною або губкою. Цей спосіб добре видаляє стійкий нагар.

3. Зубна паста.

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на холодну підошву праски, а потім акуратно потріть м'якою тканиною або губкою. Наприкінці протріть підошву вологою чистою ганчіркою, щоб видалити залишки зубної пасти.

4. Лимонна кислота.

Розчиніть лимонну кислоту в невеликій кількості води і змочіть цим розчином м'яку тканину. Протріть підошву праски. Лимонна кислота допомагає позбутися нагару і водночас не пошкоджує поверхню праски.

5. Парафін.

Його нагрівають на полум'ї свічки і, замотавши в бавовняну серветку, гарненько натирають теплу підошву. Потім чистою ганчіркою прибирають бруд і вичищають отвори, пускаючи пару.

6. Перекис водню.

Для чищення підійде 3% перекис. Тканину або ватний тампон змочують і протирають поверхню техніки, особливо місця з плямами.

7. Господарське мило.

Розігріту підошву праски протріть шматком господарського мила, поки нагар стане рідкісним. Забруднення слід прибрати м'якою тканиною. Цей варіант забиває отвори на поверхні підошви. Після процедури спробуйте випрасувати щось без непотрібне, щоб позбутися залишків мила в отворах.

8. За допомогою рідини для зняття лаку.

Якщо до підошви праски прилип шматочок поліетилену, його можна видалити за допомогою рідини для зняття лаку. Під час чищення намагайтеся не зачепити пластмасові частини праски: речовини у складі рідини можуть їх пошкодити.

9. Спеціалізовані засоби для чищення прасок.

У магазинах побутової хімії можна знайти спеціальні засоби для очищення підошви прасок. Використовуйте їх згідно з інструкцією на упаковці.

10. Функція самоочищення.

Почистити парову праску допомагає функція самоочищення. Бажано застосовувати її 3 на місяць, дотримуючись інструкції від виробника.

Важливі поради

Перед чищенням праски завжди переконайтеся, що вона відключена від мережі та повністю охолола. Використовуйте м'які тканини або губки, щоб уникнути подряпин на підошві праски. Після очищення підошви праски важливо видалити залишки засобу для чищення, щоб вони не залишили плям на одязі.

Читайте також:

Як швидко й ефективно прибрати квартиру

9 речей, які потрібно чистити щотижня, щомісяця та щороку

12 головних помилок під час прибирання будинку