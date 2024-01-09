Як відучити котів лазити по шторах: 11 перевірених методів

Штори для котів — ще один спосіб для тварин розважитися і виплеснути свою енергію. Однак зовнішньому вигляду штор це йде явно не на користь: на тканині з'являються розриви і затяжки.

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Власники кішок, напевно, неодноразово стикалися з тим, що особливо молоді тварини обожнюють дертися по шторах вгору, внаслідок чого на тканині з'являються затягування, розриви, а тюль взагалі має плачевний вигляд. Як відучити тварин лізти на штори, розповів ресурс Сatster.

Альтернатива шторам

Якщо у вашої кішки немає "офіційних" місць для лазіння, можливо, вона захоче скористатися фіранками, тому що це найкраще, що можна зробити. Зробіть її життя трохи більш захопливим, встановивши для неї такі речі, як котячі дерева, гамаки та полиці, на які вона зможе залізти.

Поставте котяче дерево біля вікна

Розміщення котячого дерева або стовпа для лазіння біля вікна переслідує дві мети: воно відволікає кішку від лазіння по шторах і дає їй прекрасний вид на зовнішній світ, який може розважати її годинами.

Зробіть штори менш доступними

Це може зробити перспективу лазити по фіранках менш захопливою для тварини. Використовуйте зав'язки або знайдіть спосіб підвернути їх догори, щоб пухнастий друг не міг до них дотягнутися. Однак це, можливо, не найбільш візуально привабливий варіант, майте на увазі.

Фото: Freepik

Обробіть штори засобом для відлякування тварин

Як варіант — нанести на штори відлякуючий спрей, безпечний для котів. Вони часто містять аромати, як-от цитрусові (запах, які кішки справді не люблять) і призначені для того, щоб не дати кішкам дряпати меблі або ходити в туалет там, де не належить. Немає жодної гарантії, що це відлякає кожну кішку, але деякі можуть понюхати і вирішити, що воно того більше не варте.

Тримайте кішку зайнятою

Нестача розумової активності може призвести до того, що кішка почне досліджувати заборонені ділянки будинку. Спробуйте переспрямувати увагу вашої улюблениці на іграшки або, наприклад, годівниці-пазли. Якщо ви збираєтеся піти у справах, залиште кілька цікавих іграшок, щоб кішка була чимось зайнята.

Тренуйте кішку

Нестача фізичної активності може призвести до нудьги, розчарування і нових спроб залізти на штори. Використовуйте іграшки-дражнилки, лазери, м'ячі та іграшкові миші — все що завгодно, що змусить кішку рухатися і втомить її. Спробуйте додати у свій розпорядок дня кілька ігрових занять — вони не обов'язково мають бути довгими. Навіть 10 хвилин за раз — це цілком нормально.

Замініть штори жалюзі

Якщо ви все одно подумували про деякі зміни в декорі, можливо, зараз саме час змінити штори на вертикальні жалюзі. Кішкам набагато важче вчепитися кігтями в них, ніж у горизонтальні жалюзі або традиційні штори.

Негайне перенаправлення

Коли ви бачите, що кішка готується накинутися на штори, спробуйте негайно змінити її поведінку, піднявши її і перенісши на більш відповідний об'єкт, наприклад, котяче дерево. Вибирайте комплекс, на якому є безліч різних укриттів, гамаків і платформ, здатних задовольнити всі потреби тварини в лазінні. Після кількох разів такої поведінки з вашого боку кішка зрозуміє, що штори — заборонене місце для її ігор.

Фото: Freepik

Покладіть фольгу

Багатьом кішкам не подобається відчуття і звук алюмінієвої фольги, тому розміщення декількох аркушів фольги біля основи штор може змусити тварину двічі подумати, перш ніж лазити по них.

Спробуйте відлякуючий детектор руху

Засоби стримування руху працюють, видаючи пронизливий звук, який кішки чують, а люди — ні. По суті, мета полягає в тому, щоб змусити кішку бігти в напрямку, протилежному тому, від чого ви хочете, щоб вона трималася подалі. Як і у випадку з іншими відлякувальними засобами, такими як алюмінієва фольга і спреї-репеленти для домашніх тварин, немає жодної гарантії, що вони подіють на кожну кішку, але цей варіант варто розглянути.

Обмежте доступ

Якщо кішка особливо любить лазити по певних шторах у будинку, і всі спроби зупинити її не працюють, останнім засобом може бути повне блокування доступу тварини до штор, аж до заборони входити до кімнати.

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