Чим небезпечні металеві прикраси в холодну погоду: не варто носити в мороз

Дотримання простих рекомендацій у носінні прикрас з металу допоможе уникнути неприємних наслідків і зробить зиму комфортнішою та безпечнішою.

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Зима — це пора року, коли багато хто з нас вважає за краще прикрашати себе різними аксесуарами, включно з металевими прикрасами. Однак носіння металевих прикрас у морозну погоду може мати несподівані і навіть небезпечні наслідки, повідомляє "РБК-Україна".

У чому полягає небезпека

1. Ризик обмороження.

Метал є гарним провідником тепла і за низьких температур швидко охолоджується. Носити металеві прикраси на морозі, особливо на відкритих ділянках тіла, як-от пальці (каблучки) або вуха (сережки), може призвести до локального переохолодження і навіть обмороження шкіри.

2. Неприємні відчуття і травми.

Холодний метал під час контакту зі шкірою може викликати неприємні відчуття, особливо якщо прикраса торкається чутливих ділянок шкіри. Крім того, сильне стиснення шкіри холодним металом може сприяти мікротравмам.

3. Посилення алергічних реакцій.

Холод збільшує чутливість шкіри, що може посилити алергічну реакцію на певні метали, як-от нікель, який часто трапляється у складі біжутерії.

4. Труднощі при знятті прикрас.

У холоді кровообіг у кінцівках сповільнюється, що може призвести до набряків. Це може зробити зняття кілець або інших прикрас важким, що в деяких випадках може потребувати медичної допомоги.

5. Пошкодження прикрас.

Деякі метали та каміння, що використовуються в прикрасах, чутливі до різких температурних перепадів. Це може призвести до їхнього пошкодження, втрати блиску або навіть тріщин.

Рекомендації

У холодну пору року намагайтеся носити прикраси під одягом. Уникайте носіння металевих прикрас на відкритих ділянках тіла в сильний мороз. Якщо у вас чутлива шкіра, віддавайте перевагу прикрасам із гіпоалергенних матеріалів.

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