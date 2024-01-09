Крем та рукавички: як зберегти нігті та шкіру рук у морози

У морози варто ретельніше доглядати за своїми руками, адже вони можуть втратити вологу і шкіра стане суха. Є кілька простих кроків, аби запобігти цьому.

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Особливо взимку наші нігті та руки потребують додаткового догляду, оскільки холодне і сухе повітря може сприяти втраті вологи і подразненню шкіри, проте є способи, як зберегти свої руки в морози в кращому стані. Про це пише GQ.

Кілька порад з догляду за нігтями та руками взимку:

Зволоження:

Використовуйте креми або лосьйони для рук, щоб утримати вологу в шкірі.

Наносьте крем або спеціальну олію на руки після кожного вмивання та перед сном.

Захист від холоду:

Обовʼязково носіть рукавички під час виходу на вулицю, щоб захистити руки від холоду і вітру.

Уникайте гарячої води:

Миття рук гарячою водою може висушувати шкіру. Використовуйте теплу воду і м'які мийні засоби.

Обрізання нігтів:

Обрізайте нігті регулярно, намагаючись позбуватися заокруглення кутів, щоб уникнути врослих нігтів.

Застосування олії для кутикули:

Використовуйте спеціальні олії для догляду за кутикулою, щоб утримати її зволоженою та запобігти її відділенню.

Правильний харчовий режим:

Забезпечте свою дієту достатньою кількістю вітамінів та мінералів, зокрема вітаміну Е, що підтримує здоров'я шкіри і нігтів.

Ретельна гігієна:

Пам'ятайте про регулярне миття рук, але уникайте агресивних мийних засобів, які можуть висушувати шкіру.

Захист від сонця:

Взимку сонце може також бути агресивним. Використовуйте крем із захистом від сонця, особливо на відкритих ділянках шкіри.

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