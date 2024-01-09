Із чим у жодному разі не можна змішувати гречку: 3 популярні продукти

Попри те, що поєднання цих продуктів із гречаною крупою вельми поширене в меню, користі від таких страв організму немає жодної. Деякі інгредієнти просто нейтралізують властивості крупи.

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Користь гречки складно переоцінити. Вона містить білок, що легко засвоюється, і багата харчовими волокнами. Вони створюють відчуття ситості, допомагають вивести з організму шлаки і токсини, завдяки чому гречка вельми "сподобалася" спортсменам, а також прихильникам вегетаріанства і здорового способу життя. Багато хто впевнений, що вона поєднується з будь-якими продуктами, проте це не так. З чим не варто вживати гречку, пише FoodOboz.

Молоко

Гречка з молоком — страва, яку багато хто сам їв у ранньому дитинстві й зараз годує нею вже своїх дітей. Однак жодної користі зростаючому організму це не принесе, оскільки гречка містить фітинову кислоту. Вона може взаємодіяти з кальцієм, магнієм, цинком і залізом і погіршує засвоєння лактози, що міститься в молоці. У результаті ці компоненти дуже погано засвоюються, тому крупи та молоко втрачають свою користь. З безлактозним молоком їсти гречку можна.

Яйця

Дуже поширеною стравою на сніданок або обід є гречана каша з підсмаженим яйцем. Незважаючи на те, що це смачно і швидко, як і в першому випадку, користі організму від такого прийому їжі не буде. Розчинні волокна, що містяться в гречці, сповільнюють засвоєння білка, через що може виникнути здуття живота і важкість у шлунку.

Чорний чай

У жодному разі не варто запивати гречану кашу чорним чаєм. У ньому містяться таніни, що знижують біодоступність заліза, яке міститься в гречці. Якщо у вас є звичка пити чай з гречкою, замініть його на овочеві соки або просту воду.

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