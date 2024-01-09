Якщо є проблеми зі сном: ці прості поради допоможуть вам заснути

Нестача сну тягне за собою проблеми зі здоров'ям. Але можна навчити себе засинати і це не так важко, як здається.

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Стрес, втома, переїдання — найчастіше заснути нам заважає безліч чинників. А якщо ви не висипаєтеся, то ваша продуктивність падає і ви вже не такі активні, як раніше. Однак якщо дотримуватися цих простих порад, ви зможете засинати за лічені хвилини. А хороший відпочинок підвищує настрій та енергію, що дає вам поштовх до досягнення ваших цілей. Порадами поділилися на сайті CNN.

Відновлювальний сон — це коли ви можете безперервно спати протягом чотирьох стадій сну чотири–шість разів за ніч. Оскільки кожен цикл триває приблизно 90 хвилин, більшості людей для досягнення цієї мети потрібно від семи до восьми годин відпочинку.

Хороша новина в тому, що ви можете легко навчити свій мозок відпочивати. Ось п'ять науково обґрунтованих способів забезпечити якісний сон у 2024 році.

Встановіть графік сну і дотримуйтеся його

Експерти кажуть, що варто встановити певний час пробудження навіть на вихідних, у відпустці або після безсонної ночі. Якщо час сну і пробудження змінюється день у день або у вихідні, ваші ритми сну непередбачувані, і організм не знає, як реагувати, розповів клінічний психолог і експерт зі сну Майкл Гранднер.

"Мозку подобається регулярність і передбачуваність", — сказав Гранднер, який керує програмою досліджень сну і здоров'я в Університеті Аризони і клінікою поведінкової медицини сну в Медичному центрі Університету Баннера в Тусоні.

"Прокидаючись щодня в один і той самий час, — сказав він, — а потім, додаючи світло і рух одразу після пробудження, ви задасте інші ритми дня і додасте собі більше енергії та настрою".

Уникайте певних продуктів харчування та напоїв

Не вдавайтеся до алкоголю, щоб заспокоїти нерви або допомогти собі заснути. Алкоголь, звісно, може допомогти, але він утримує вас на легших стадіях сну. А вашому тілу необхідно пройти всі три стадії сну — легкий сон, фазу швидкого сну і глибокий сон — щоб повністю відновитися.

Також може допомогти відмова від кофеїну після полудня і відмова від важкої або гострої їжі, яка може спричинити печію або інші проблеми з травленням.

Дотримуйтесь правил гігієни сну

Є ще багато способів навчити свій мозок засинати і залишатися в спокої. Хороші звички включають в себе усунення світла і шуму, прийняття теплих ванн або заняття йогою для розслаблення, а також підтримання прохолоди в спальні і відсутність електронних пристроїв.

Наука говорить нам, що ми краще відпочиваємо за нижчих температур: від 15 до 20 градусів.

А світло, яке випромінюють ноутбуки, смартфони і телевізори, заважають виробленню мелатоніну, гормону сну в організмі.

Зробіть спальню "священною"

І останнє, але не менш важливе: зарезервуйте ліжко для сну і сексу. Яким би нормальним не здавалося іноді працювати лежачи в ліжку або грати в ігри з дітьми в ліжку, це не вчить ваш мозок сприймати спальню як місце для сну.

Перезавантажтеся, якщо прокинулися

"Чи то початок ночі або середина ночі, якщо ви не спали 20 або 30 хвилин, встаньте і перезавантажтеся. Можливо, вам потрібно всього п'ять хвилин, щоб заснути, а може, і годину, але не проводьте цей час у ліжку не сплячи", — радить Гранднер.

Чому це так важливо? Тому що лежання в ліжку без сну може сформувати в мозку асоціацію, яка може призвести до хронічного безсоння. Замість того, щоб бути місцем відпочинку, де ви мирно засинаєте, ваше ліжко стає тривожним місцем, де ви перевертаєтеся і прокидаєтеся втомленими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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