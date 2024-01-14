Сирний суп із курячим філе та картоплею: смачний і простий рецепт

Дієтичний суп із куркою виходить не тільки смачним і поживним, а й дуже ароматним, що робить його ідеальним вибором для будь-якого столу.

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Сирний суп — це насичена і ситна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Додавання курячого філе робить суп ще більш поживним і смачним, пише Апостроф.

Інгредієнти

Для приготування супу знадобляться такі продукти:

куряче філе — 300 г;

курячий бульйон — 1 л;

картопля — 2-3 штуки;

морква — 1 штука;

цибуля — 1 головка;

твердий сир — 200 г;

вершки — 100 мл;

олія рослинна — 2 столові ложки;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

зелень для декорування.

Приготування

Крок 1. Очистіть і наріжте картоплю кубиками. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю дрібно наріжте. Куряче філе наріжте невеликими шматочками.

Крок 2. На сковорідці розігрійте рослинну олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву та обсмажуйте разом ще кілька хвилин.

Крок 3. У каструлі доведіть курячий бульйон до кипіння, додайте картоплю і варіть до напівготовності.

Крок 4. У суп додайте куряче філе і варіть до повної готовності м'яса.

Крок 5. Натріть сир на дрібній тертці та додайте в суп. Влийте вершки, постійно помішуючи. Варіть суп на повільному вогні до повного розчинення сиру.

Крок 6. Посоліть і поперчіть суп за смаком. Дайте йому покипіти ще кілька хвилин.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте суп свіжою зеленню. Сирний суп із куркою подається гарячим.

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