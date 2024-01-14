Рецепт смачного заварного крему: для тортів і тістечок

Заварний крем чудово поєднується з різними десертами, додаючи їм ніжності та вишуканого смаку.

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Заварний крем — це класичний десертний компонент, який чудово підходить для наповнення тортів, еклерів або просто як самостійний десерт. Його ніжна текстура і насичений смак роблять його улюбленим вибором для багатьох ласунів, повідомляє УНІАН.

Інгредієнти

Для приготування крему необхідні такі продукти:

яйця курячі — 3 штуки;

цукор — 150 г;

молоко — 500 мл;

борошно пшеничне — 3 столові ложки;

ванільний цукор — 1 пакетик;

масло вершкове — 50 г.

Приготування

Крок 1. У невеликій каструлі підігрійте молоко до теплого стану, але не доводьте до кипіння. В окремій мисці збийте яйця з цукром до світлого кольору.

Крок 2. У яєчно-цукрову суміш додайте борошно і ванільний цукор, ретельно перемішайте до однорідності.

Крок 3. Поступово введіть тепле молоко в яєчну суміш, постійно помішуючи. Потім перелийте всю суміш назад у каструлю і, постійно помішуючи, варіть на повільному вогні до загустіння. Важливо не дати крему закипіти, щоб яйця не згорнулися.

Крок 4. Як тільки крем загусне, зніміть його з вогню і додайте вершкове масло. Перемішайте до повного розчинення масла.

Крок 5. Перелийте крем у чисту миску і накрийте плівкою так, щоб плівка торкалася поверхні крему (це запобіжить утворенню плівки). Залиште крем застигати до кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник.

Крок 6. Перед подачею крем можна збити міксером для надання додаткової пишності та легкості. Використовуйте крем як начинку для кондитерських виробів або як самостійний десерт, прикрашений свіжими ягодами чи шоколадною стружкою.

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