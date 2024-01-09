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Вінегрет з запечених овочів з додаванням квасолі - рецепт, який перевершив класичну версію салату

Венігрет
Фото: https://food.segodnya.ua/ | Венігрет

Вінегрет — це святковий салат на столі наших бабусь та дідусів, який з часом почав втрачати свою популярність. Його готували часто, оскільки в його рецептуру входили всі доступні інгредієнти, а виходило надзвичайно смачно, а головне корисно. Зараз же ця страва не така популярна, хоч і дуже корисна.

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До складу вінегрету входить буряк, який дуже корисний для організму, особливо в зимовий період, коли і так спостерігається дефіцит вітамінів. Звісно як і кожна страва цей салат має класичну версію, а також її аналоги. Наприклад, ви колись їли вінегрет з квасолею? Якщо ні, тоді спробуйте. Рецептом його приготування поділився футблог gayanefood.

Інгредієнти

  • 250 грамів червоного буряка;
  • 250 грамів картоплі;
  • 250 грамів моркви;
  • 250 грамів огірків;
  • 400 грамів червоної квасолі;
  • 1 цибулина;
  • петрушка, кріп, кінза;
  • 40 мілілітрів оливкової або соняшникової олії;
  • сік лимона;
  • сіль та мелений перець.
Венігрет Fullscreen
Венігрет
Фото: https://food.segodnya.ua/

Спосіб приготування

Крок 1

Очистіть всі овочі від шкірки, помийте та наріжте рівними кубиками. Викладіть на форму для випікання, збризнути олією та приправами і відправте на 25 хвилин в попередньо розігріту до 210 градусів духовку. Дайте охолонути.

Крок 2

Подрібніть свіжу цибулю та зелень, а також подрібнені кубиками огірки. Також додайте квасолю та запечені овочі.

Крок 3

Додайте олію та спеції, ретельно перемішайте і відправте на 2-3 години до холодильника. Краще всього на ніч.

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