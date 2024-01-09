Як в домашніх умовах приготувати смачний м'ясний делікатес — куряча бастурма
Бастурма — це м’ясний в’ялений делікатес, який ідеально смакує на святковому столі, до келиха вина, чи просто як варіант перекусу. Хибною є думка, що це м’ясо можна придбати тільки в магазині, чи професіоналів, які розуміються на цьому. Але насправді, бастурму також можна приготувати і самостійно вдома. Її рецепт простий у виконані і виходить не менш смачно ніж з магазину.
Для приготування бастурми за рецептом футблогерки Арміни вам знадобиться лише куряча грудка та спеції і вже через тиждень ви будете смакувати в’ялений делікатес.
Інгредієнти:
- 2 курячі грудки;
- сіль;
- 3 столові ложки паприки;
- 3 столові ложки чамани (кавказька приправа для м’яса);
- 1 чайна ложка чорного перцю;
- 1 буряк;
- 4 зубчики часнику;
- вода.
Спосіб приготування
Крок 1
Куряче філе миємо та очищаємо від пліви.
Крок 2
У мисці робимо хорошу подушку із солі, потім кожен шматок курки добре обвалюємо в солі, акуратно укладаємо один біля одного. Зверху також посипаємо сіллю. Накриваємо миску харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2 дні.
Крок 3
Коли мине 2 дні дістаємо курку з холодильника і промиваємо під проточною водою. Після м’ясо треба залишити на дві години, щоб воно вимочилося у воді.
Крок 4
Далі відправляємо м'ясо під прес і тримаємо в холодильнику ще 2 дні.
Крок 5
Після цього прибираємо м'ясо з-під преса та сушимо в холодному місці 3 дні. Далі готуємо мастило, змащуємо м'ясо, і сушимо ще 3 дні в холодному місці.
Читайте також:
Рулет із лаваша з курячим м'ясом: рецепт дуже смачної та простої закуски
Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день