Кардіологи назвали найкращі овочі та фрукти, які допоможуть знизити рівень холестерину

Високий рівень холестерину може бути небезпечним для здоров'я, тому важливо контролювати своє харчування. Додайте у свій раціон продукти, які допоможуть знизити рівень "поганого" холестерину.

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Не дивно, що продукти, які ви щодня їсте, можуть допомогти знизити рівень холестерину. Особливо це стосується фруктів і овочів, які є основою здорового харчування. Але якщо ви не знаєте, з чого почати і які конкретно продукти можуть допомогти знизити рівень холестерину, експерти дали кілька порад. Про це пише Eating Well.

"Фрукти і овочі, природно, не містять холестерину й містять мало жиру, що робить їх важливою частиною боротьби з високим рівнем холестерину", — говорить кардіолог Девід Сабгір, "Хоча я зазвичай рекомендую збільшити загальне споживання фруктів і овочів, оскільки багато хто з нас не дотримується рекомендованої добової норми, є кілька конкретних продуктів, які я хотів би рекомендувати своїм пацієнтам".

Темна листова зелень

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Є так багато причин на регулярній основі вживати листові зелені овочі, і крім смаку це дивовижна користь для здоров'я.

"До темної листової зелені належать шпинат, капуста, листова капуста і багато іншого", — пояснює кардіолог. "Вони містять лютеїн та інші каротиноїди, які можуть знизити ризик серцевих захворювань і знизити рівень холестерину".

Насолоджуйтеся ними в салатах, додавайте в смузі або просто доповнюйте яєчню, щоб отримати поживний ранковий сніданок.

Авокадо

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Якщо ви шукаєте ситний і корисний для здоров'я продукт, ви не помилитеся, віддавши перевагу універсальному авокадо.

"Авокадо — фактично єдиний фрукт, який містить мононенасичені жири: 5 грамів на одну третину середнього авокадо", — стверджує Сабгір. "Це може допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ у крові, що може знизити ризик серцевих захворювань та інсульту. Не кажучи вже про те, що авокадо не містить цукру і натрію".

Ви можете насолодитися авокадо на тості на сніданок, у салаті з тунцем на обід або в соусі песто з цільнозерновою пастою на вечерю.

Цитрусові

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Зима — сезон цитрусових, і ці фрукти не тільки смачні та солодкі, вони також допомагають контролювати рівень холестерину.

"Цитрусові, такі як апельсини, містять пектин, який може допомогти знизити рівень холестерину", — зазначає лікар. "Пектин — це тип розчинної клітковини, яка спонукає ваш організм знижувати рівень холестерину ЛПНЩ".

Змішайте цитрусові з листовою зеленню, приготувавши чудовий салат, доповніть апельсином качку чи просто насолоджуйтеся соковитими часточками на перекус.

Нагадаємо, дієтологи назвали 5 сухофруктів, які допоможуть контролювати рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, що є деякі зимові продукти, яких слід уникати, оскільки вони можуть підвищити рівень холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.