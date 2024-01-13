Простий секрет ідеальної відвареної курячої грудки: м'ясо буде ніжним і соковитим

Ця ідеальна відварна куряча грудка потішить вас своїм смаком і простотою приготування. Вона стане чудовим доповненням до ваших інших кулінарних шедеврів.

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Приготування ідеальної відвареної курячої грудки — це напрочуд простий і універсальний рецепт, який підійде для багатьох випадків. Цей спосіб готування не тільки економить ваш час, а й забезпечує отримання неймовірно соковитого курячого філе. Відварна куряча грудка ідеально підходить для салатів, бутербродів, сендвічів і може зберігатися в холодильнику протягом 2-3 днів. Простим секретом ідеальної відвареної курячої грудки поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

куряче філе (грудка без шкіри) — 650 г;

селера — 2-3 гілочки;

кріп — 2-3 гілочки;

часник — 2 зубчики;

чорний перець — за смаком;

мелена куркума — за смаком;

сушений часник — за смаком;

морська сіль — 10 г (додатково сіль для бульйону);

цукор — 7 г;

вода.

Приготування

Крок 1

Підготуйте куряче філе: зніміть шкіру, розділіть на два філе. Промийте м'ясо холодною водою, потім покладіть у миску або контейнер, додайте морську сіль і цукор. Втирайте приправи в м'ясо, ніби масажуючи його, і залиште філе на 2 години за кімнатної температури. Після цього приберіть грудку в холодильник на 8-10 годин.

Крок 2

У каструлю покладіть кріп, селеру, часник, чорний перець. Додайте куркуму, сушений часник і трохи солі (приблизно 3/4 чайної ложки на 1-1.5 л води).

Крок 3

Залийте літром води і доведіть до кипіння.

Крок 4

Покладіть куряче філе в киплячу воду.

Крок 5

Доведіть знову до кипіння і варіть 10-12 хвилин. Потім вимкніть нагрівання, накрийте каструлю кришкою, укутайте рушником і залиште на 1 годину.

Крок 6

Дістаньте грудку з каструлі та залиште в холодильнику на кілька годин. Це дасть змогу м'ясу стати щільнішим, і воно легко різатиметься на тонкі скибочки.

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