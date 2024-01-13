Салат з авокадо, зеленню та каперсами: швидкий рецепт за 10 хвилин

Цей легкий і свіжий салат з авокадо із зеленню та каперсами доповнить ваш обід чи вечерю яскравими смаками та ароматами.

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Взимку ми прагнемо урізноманітнити свій раціон доступними свіжими овочами. І що може бути кращим за смачний салат з авокадо, зеленню і каперсами, щоб зарядитися вітамінами в зимові холоди? Тим паче, що приготування цієї страви займає всього 10 хвилин. Рецептом смачного салату поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

авокадо — 2 шт. (приблизно 300 г);

зелена цибуля — кілька пір'їн;

петрушка — кілька гілочок;

перець чилі — 1/2 шт;

часник — 1 зубчик;

оливкова олія холодного віджиму — 1 ст. л.;

яблучний або білий винний оцет — 1 ст. л.;

червоний і чорний перець, пряна або морська сіль — за смаком;

лимон — за смаком;

каперси — 1-2 ст. л.

Приготування

Крок 1

Дрібно наріжте зелену цибулю, петрушку і зубчик часнику.

Крок 2

Змішайте нарізану зелень, додайте перчик чилі, нарізаний кільцями. Посоліть за смаком, додайте оливкову олію, яблучний оцет і по щіпці червоного та чорного перцю.

Крок 3

Очистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточки. Наріжте тонкими скибочками та викладіть на тарілку.

Крок 4

Полийте скибочки авокадо лимонним соком, щоб вони не потемніли. Посипте пряною або морською сіллю.

Крок 5

Зверху на авокадо викладіть порізану зелень, заправлену олією та оцтом.

Крок 6

Прикрасьте салат каперсами й одразу подавайте до столу.

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