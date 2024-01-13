Салат з авокадо, зеленню та каперсами: швидкий рецепт за 10 хвилин
Цей легкий і свіжий салат з авокадо із зеленню та каперсами доповнить ваш обід чи вечерю яскравими смаками та ароматами.
Взимку ми прагнемо урізноманітнити свій раціон доступними свіжими овочами. І що може бути кращим за смачний салат з авокадо, зеленню і каперсами, щоб зарядитися вітамінами в зимові холоди? Тим паче, що приготування цієї страви займає всього 10 хвилин. Рецептом смачного салату поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- авокадо — 2 шт. (приблизно 300 г);
- зелена цибуля — кілька пір'їн;
- петрушка — кілька гілочок;
- перець чилі — 1/2 шт;
- часник — 1 зубчик;
- оливкова олія холодного віджиму — 1 ст. л.;
- яблучний або білий винний оцет — 1 ст. л.;
- червоний і чорний перець, пряна або морська сіль — за смаком;
- лимон — за смаком;
- каперси — 1-2 ст. л.
Приготування
Крок 1
Дрібно наріжте зелену цибулю, петрушку і зубчик часнику.
Крок 2
Змішайте нарізану зелень, додайте перчик чилі, нарізаний кільцями. Посоліть за смаком, додайте оливкову олію, яблучний оцет і по щіпці червоного та чорного перцю.
Крок 3
Очистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточки. Наріжте тонкими скибочками та викладіть на тарілку.
Крок 4
Полийте скибочки авокадо лимонним соком, щоб вони не потемніли. Посипте пряною або морською сіллю.
Крок 5
Зверху на авокадо викладіть порізану зелень, заправлену олією та оцтом.
Крок 6
Прикрасьте салат каперсами й одразу подавайте до столу.
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