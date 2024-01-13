Швидко, смачно, незвично: оладки з тунцем і кукурудзою
Ці апетитні оладки готуються дуже легко і швидко, а результат принесе вам справжнє задоволення.
Оладки з тунця та кукурудзи — це чудове рішення для вечері або ланч-боксу в будні дні. Такі несолодкі оладки можна подавити як гарячими, так і холодними, після охолодження вони не втрачають своїх смакових якостей. Рецептом оригінальної страви, яка готується менше ніж за півгодини, поділився сайт Taste.
Інгредієнти:
- заморожені зерна кукурудзи — 240 г;
- курячі яйця — 3 шт;
- пшеничне борошно — 100 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
- молоко — 60 мл;
- заморожені кабачки — 100 г;
- консервований тунець — 425 г.
Приготування:
Крок 1
Відваріть кукурудзу в каструлі з киплячою водою до готовності. Потім промийте її під холодною водою і добре злийте. Можна використовувати консервовану кукурудзу замість замороженої, тоді варити її не потрібно.
Крок 2
У великій мисці збийте яйця. Додайте борошно, розпушувач і молоко, добре перемішайте вінчиком до отримання гладкого однорідного тіста.
Крок 3
Додайте в тісто кукурудзу, кабачки та розламаний на шматочки тунець. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися в тісті.
Крок 4
Нагрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Викладайте тісто для оладок ложкою на відстані одна від одної, залишивши місце, щоб оладки могли розтектися. Якщо у вас звичайна пательня, випікайте оладки на невеликій кількості рослинної олії.
Крок 5
Обсмажуйте оладки з одного боку до золотистого кольору, близько 2-3 хвилин. Переверніть їх лопаткою і продовжуйте готувати, поки не підрум'яниться і другий бік.
Крок 6
Розкладіть оладки по тарілках. Подавайте їх із соусом Sweet Chilli та салатом зі свіжих овочів і зелені.
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