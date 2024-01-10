Найпростіший спосіб приготування рису. Знадобиться всього 10 хвилин

Рис — це популярна зернова культура, яка слугує основою та інгредієнтом багатьох кулінарних страв. В Україні ця крупа використовується в таких славнозвісних стравах як плов, голубці, фаршировані перці, гарбузова каша, молочна рисова каша та інших. Крім цього, рис може стати основою для котлет, чи різного роду салатів.

Related video

Готуючи рис, хоч раз в житті, кожна господиня стикалася з тим, що в неї не виходило його приготувати. Він виходив або недовареним, або занадто розвареним, чи взагалі злипався. Однак, існує легкий та дієвий спосіб, про який мало хто знає. Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився секретом, якого його навчили кухарі-індуси і розповів усі секрети, які допоможуть приготувати цю крупу всього лише за 10 хвилин.

Інгредієнти для приготування рису

1.5 літра води;

2 чайні ложки солі (без гірки);

1 паличка кориці (за бажанням);

2 лаврових листи (за бажанням);

200 грамів рису;

2 столові ложки оливкової олії (можна замінити на вершкове масло).

Спосіб приготування

Крок 1

Беремо 1,5 літра води і виливаємо у каструлю.

Крок 2

Додаємо до води дві чайні ложки солі, без гірки, щоб рис не був пересоленим.

Крок 3

За бажанням можна додати паличку кориці та два лаврових листи. Дані інгредієнти не є обов’язковими. Вони додають ароматності та пряного смаку рису.

Крок 4

Воду необхідно довести до кипіння і лише тоді додати в неї 200 грамів рису. Для приготування підійде будь-який різновид рису.

Крок 5

Загальний час приготування рису 10 хвилин. Не більше, не менше. Обов’язково перемішайте одразу після додавання рису в гарячу воду, а після ще через 2 хвилини. Важливо варити на середньому вогні, щоб рис не сильно кипів.

Крок 6

Рівно через 10 хвилин зціджуєте воду з рису. Якщо додавали корицю та лавровий лист, тоді їх необхідно дістати з рису.

Крок 7

Додаємо дві столові ложки оливкової олії, яку можна також замінити на вершкове масло.

Важливо, не потрібно попередньо замочувати рис, чи промивати в холодній воді. 10 хвилин достатньо для того, щоб ця крупа була готовою.

Читайте також:

Як в домашніх умовах приготувати смачний м'ясний делікатес — куряча бастурма

Вінегрет з запечених овочів з додаванням квасолі — рецепт, який перевершив класичну версію салату

Рецепт приготування голубців смачніший за класичний варіант