Яйця "Пашот" за 3 хвилини - найпростіший спосіб приготувати ідеальний сніданок

Яйце "Пашот" — це традиційна французька страва, яка емігрувала по всьому світу. Зараз же яйце "Пашот" — це популярний варіант сніданку, який слугує ідеальним доповненням до основної страви, або ж спокійно може стати варіантом окремої страви.

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І хоч така версія приготування звичайного вареного яйця доволі поширена, мало хто вміє його готувати правильно та знає як це зробити швидко. Не лякайтесь цієї назви "Пашот", це всього-на-всього варені яйця в окропі з рідким жовтком. Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився своїм секретом, як він швидко готує смачне та ідеально проварене яйце "Пашот" всього лише за 3 хвилини.

Інгредієнти

1 літр води;

1 чайна ложка солі (без гірки);

1 столова ложка оцту (можна любого);

сирі яйця.

Спосіб приготування

Крок 1

Додайте один літр води в каструлю і відправте варитися на вогонь.

Крок 2

До води також необхідно додати 1 чайну ложку солі, без гірки.

Крок 3

Туди ж варто додати 1 столову ложку оцту. Це робиться для того, щоб білок швидше схопився і не розбігся по всій каструлі.

Крок 4

Доводимо воду до кипіння і зменшуємо вогонь, щоб вода ледь кипіла. Далі нам знадобиться шумівка, яку можна знайти майже на кожній кухні. У шумівку розбиваємо яйце. Не лякайтеся, все яйце не витече з шумівки, витече лише зайва водичка з білка. Спокійно опускаємо шумівку з яйцем в гарячу воду і залишаємо його варити протягом 3 хвилин на самому мінімальному вогні.

Важливо, не потрібно мішати, крутити воду чи допомагати яйцеві зваритися. Весь процес буде відбуватися мимовільно.

Крок 5

Тією ж самою шумівкою дістаємо яйце з каструлі та викладаємо на тарілку. Можна куштувати. Смачного.

Пам’ятайте, у приготуванні яйця "Пашот" важливо слідкувати за часом, зайві кілька секунд можуть його зіпсувати. Також не менш важливо температура приготування. Тому якщо в рецепті говориться про мінімальний вогонь, значить так варто зробити, щоб яйце "Пашот" не переварилося.

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