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Вітамінний салат із мандаринами, горіхами та медом: як приготувати

салат, мандарини, зелень, їжа, страва
Фото: Скриншот | Вітамінний салат із мандаринами

Салат із мандаринами не тільки має чудовий вигляд, а й вишуканий смак. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері.

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Вітамінний салат із мандаринами — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Ця страва ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для особливих випадків. Поєднання свіжих овочів і фруктів додасть вашому столу особливої вишуканості, а також забезпечить вас необхідними вітамінами та мікроелементами, пише "Телеграф".

Вітамінний салат

Інгредієнти:

  • мандарини — 3-4 штуки;
  • мікс зеленого салатного листя — 100 г;
  • червоний солодкий перець — 1 штука;
  • огірок — 1 штука;
  • червона цибуля — 1/2 головки;
  • волоські горіхи — 1/2 склянки;
  • оливкова олія extra virgin — 3 столові ложки;
  • сік лимона — 2 столові ложки;
  • мед — 1 чайна ложка;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • зелень (петрушка, кріп) — для декорування.

Приготування:

  1. Мандарини очистіть і розділіть на часточки. Солодкий перець і огірок наріжте тонкими смужками. Цибулю дрібно наріжте.
  2. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки.
  3. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед, додайте сіль і перець до смаку.
  4. У великій салатниці змішайте салатне листя, мандарини, перець, огірок і цибулю.
  5. Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.
  6. Посипте готовий салат волоськими горіхами та прикрасьте свіжою зеленню.

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