Вітамінний салат із мандаринами, горіхами та медом: як приготувати

Салат із мандаринами не тільки має чудовий вигляд, а й вишуканий смак. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері.

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Вітамінний салат із мандаринами — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Ця страва ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для особливих випадків. Поєднання свіжих овочів і фруктів додасть вашому столу особливої вишуканості, а також забезпечить вас необхідними вітамінами і мікроелементами, пише Телеграф.

Вітамінний салат

Інгредієнти:

мандарини — 3-4 штуки;

мікс зеленого салатного листя — 100 г;

червоний солодкий перець — 1 штука;

огірок — 1 штука;

червона цибуля — 1/2 головки;

волоські горіхи — 1/2 склянки;

оливкова олія extra virgin — 3 столові ложки;

сік лимона — 2 столові ложки;

мед — 1 чайна ложка;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (петрушка, кріп) — для декорування.

Приготування:

Мандарини очистіть і розділіть на часточки. Солодкий перець і огірок наріжте тонкими смужками. Цибулю дрібно наріжте. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед, додайте сіль і перець за смаком. У великій салатниці змішайте салатне листя, мандарини, перець, огірок і цибулю. Полийте салат заправкою й акуратно перемішайте. Посипте готовий салат волоськими горіхами і прикрасьте свіжою зеленню.

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