Швидкий маринад м‘яса на шашлик за 30 хвилин. Для цього знадобиться ківі

Шашлик — популярна світова страва усіх часів та сезонів. Немає ідеальної пори року, коли варто його готувати. Можливо, для когось буде секретом, але шашлик — це давня страва, яку готували ще наші предки і люди до нашої ери. Так-так, вже тоді вони розумілися в приготуванні страв.

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М’ясо — це завжди невід’ємний інгредієнт та страва на будь-якому столі. А шашлик, то окрема любов. Його готують з різних видів м’яса — будь то курятина, свинина, баранина, чи яловичина. Головне знати правильну рецептуру його маринування, тоді смак буде ніжним та соковитим. Але як це зробити швидко? Кулінар Олександр Огородник поділився секретним способом маринування шашлику для якого знадобиться лише 30 хвилин. Тому якщо у вас стоять гості на порозі, спокійно займіть їх розпалюванням костра для м’яса, а самі швиденько біжіть маринувати за цим рецептом.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса

1 кілограм свинини;

1 ківі;

3 середніх цибулини;

сіль, перець — за смаком;

0,5 літрів мінеральної води (за бажанням).

Спосіб приготування

Крок 1

М’ясо промийте та поріжте на рівні шматочки не більше ніж по 50 грамів кожен. Цьому процесу варто приділити ретельну увагу, адже так ви гарантуватимете, що всі шматочки просмажаться рівномірно.

Крок 2

Цибулю очистити від шкірки та мілко нарізати кубиками. Чому не як завжди напівкільцями, чи кільцями? Наше завдання швидко замаринувати м’ясо, а значить треба отримати якомога більше соку цибулі, який допоможе розщепити шматочки м’яса та зробити його соковитішим та м’якішим. Вже після приготування м’яса ви можете ще додати цибулю напівкільцями.

Крок 3

Очистіть ківі від шкірки та перебийте в блендері. Його також можна нарізати міленькими кубиками. Ви запитаєте, а для чого ківі? У ківі міститься багато вітаміну С, який класно руйнує білок. Якщо ви запитаєте, чому не лимон? Тоді знайте, у ківі набагато більше вітаміну С.

Крок 4

Змішати усі інгредієнти в зручній посудині. Усе гарно посоліть і поперчіть, перемішайте і промасажуйте. Маринуйте не більше ніж 1,5 години.

Крок 5

Для ще швидкого ефекту можна додати також мінеральну воду. Вона також допомагає прискорити процес маринування. Тоді вже через 30 хвилин м’ясо можна відправляти на вогонь.

Пам’ятайте, результат варто очікувати лише тоді, коли ви слідували по інструкції. Будь-які відхилення від рецептури приготування змінюють процеси. Тоді винуватити шеф-кухаря у не правильності приготування не варто.

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