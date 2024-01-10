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Як правильно готувати кускус: нюанси та базовий рецепт

каша, кускус, сухофрукти, страва, гарнір, їжа
Фото: shefdonna.com | Кускус із сухофруктами

Вариться кускус дуже швидко, він неймовірно корисний і має приємний смак. Але при приготуванні цієї каші потрібно знати деякі нюанси.

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Кускус — це універсальний і легкий у приготуванні гарнір, який ідеально поєднується з різними інгредієнтами, будь то овочі, м'ясо або риба. Приготування кускусу не займає багато часу, але вимагає дотримання певних правил, щоб він вийшов розсипчастим і смачним, повідомляє РБК-Україна.

При варінні кускусу основне — щоб крупа вийшла розсипчастою і крупинки не склеювалися між собою. Є кілька секретів приготування цієї страви:

  1. Розраховуйте порцію кускусу так, щоб вистачило на один прийом їжі. Ця крупа дуже швидко готується і немає сенсу її робити багато.
  2. Трохи більше або менше води — каша буде або дуже рідкою, або сирою.
  3. Не залишайте кускус запарюватися надовго. Крупинки можуть злипнутися і каша не вийде розсипчастою.
  4. Для запарювання використовуйте окріп, овочевий, м'ясний бульйон або молоко. Щоб крупа швидко запарилася, рідина має бути розігріта до 98 градусів.
  5. У процесі запарювання кускусу або після влийте трошки оливкової олії, яка зробить смак більш насиченим.

Рецепт приготування кускусу

Інгредієнти:

  • кускус — 1 склянка;
  • вода або бульйон — 1 склянка;
  • сіль — 1/2 чайної ложки;
  • оливкова олія або вершкове масло — 1 столова ложка.

Приготування:

  1. У каструлі доведіть до кипіння воду або бульйон. Додайте сіль.
  2. Влийте кускус у киплячу воду або бульйон. Перемішайте й одразу ж зніміть каструлю з вогню.
  3. Накрийте каструлю кришкою і залиште кускус на 5-10 хвилин, щоб він увібрав усю рідину і розбух.
  4. Додайте оливкову олію або вершкове масло до готового кускусу. Виделкою акуратно розпушіть кускус, щоб він став розсипчастим.
  5. Подавайте кускус як гарнір до овочів, м'яса або риби. Він також чудово поєднується з різними сухофруктами, соусами та добавками.

Цей базовий рецепт приготування кускусу відкриває безліч можливостей для кулінарної творчості. Експериментуйте з різними поєднаннями інгредієнтів, щоб щоразу створювати нові та унікальні страви.

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