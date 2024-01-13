Дивовижна кухня Марокко: рецепт курки в ароматному соусі з лимоном та оливками

Курка по-марокканськи стане чудовим вибором для тих, хто хоче урізноманітнити свою вечерю екзотичними смаками.

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Марокко — колоритна багатонаціональна країна в Північній Африці. Марокканська кухня поєднує в собі традиції корінних жителів берберів і вплив арабської та європейської кухонь. Відкрийте для себе дивовижні смаки Марокко з цим рецептом курки, приготованої в ароматному соусі з додаванням спецій, оливок і лимона, яким поділився сайт Smachno.in.ua.

Ця страва, натхненна традиційною марокканською кухнею, чудово підійде як для сімейної вечері, так і для особливого випадку. Процес маринування курки в поєднанні з приготуванням у соусі роблять м'ясо напрочуд ароматним, смачним і ніжним.

Інгредієнти:

курка (гомілки, стегенця) — 1 кг;

помідори у власному соку — 500 г;

ріпчаста цибуля — 250 г;

часник — 4-5 зубчиків;

невеликий лимон — 1 шт;

оливки — 60 г;

солодка паприка — 1 ст. л.;

зіра (кумин) — 1/2 ст. л.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

сіль — 2 ч. л. або за смаком.

Приготування:

Крок 1

Підготуйте маринад: змішайте в мисці часник, солодку паприку, зіру, сіль і оливкову олію. Шматочки курки ретельно перемішайте з маринадом і залиште в холодильнику мінімум на 3 години, а краще на ніч.

Крок 2

Лимон очистіть від шкірки, наріжте часточками, видаліть кісточки, посоліть і також залиште в холодильнику.

Крок 3

Коли курка замаринується, цибулю наріжте кубиками, помідори також поріжте кубиками.

Крок 4

На сковороді обсмажте курку з кожного боку по 5 хвилин, потім перекладіть у миску.

Крок 5

На тій самій сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте помідори і перемішайте.

Крок 6

Додайте в сковорідку обсмажену курку, оливки та солоний лимон. Доведіть до кипіння, за необхідності досоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні близько 35 хвилин.

Крок 7

Перед подачею посипте страву зеленню петрушки.

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