Джунглі в кімнаті: топ-5 найбільш "невбиваних" рослин для дому

Багато хто любить озеленювати свої будинки, але за домашніми рослинами нелегко доглядати. Але є кілька рослин, які на рідкість витривалі й підійдуть ботанікам-початківцям.

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Після пандемії коронавірусу, коли багато хто був змушений сидіти вдома, домашні рослини переживають справжній ренесанс. Однак ті, хто обирають рослини для дому, часто не готові до труднощів із доглядом. Є рослини, яким потрібен мінімальний догляд, на кшталт Epipremnum aureum, або як його ще називають, потосу. Але ця ліана з Французької Полінезії не єдина, пише The Guardian.

Епіпремнум, звісно, ідеально підійде для ботаніків-початківців, тим паче, його довгі ліани можна ефектно розвісити по стінах. Також він успішно видаляє шкідливі речовини з повітря. Але є й інші домашні рослини, які підійдуть вам, якщо ви хочете озеленити свій дім, але не готові приділяти їм надто багато часу.

Зміїна рослина

Dracaena trifasciata, драцена трисмугова, або сансевієрія трисмугова — родом із Центральної Африки.

Зміїна рослина

Ця рослина стійка до посухи та екстремальних температур (від 5°C до 27°C). Експерти називають її справжнім виживальником. Навіть якщо забути полити драцену, її листя стане млявим, але знову наллється силою, щойно ви відновите полив.

Заміокулькас

Zamioculcas zamiifolia став популярний, як домашня рослина в 1990-х. Це рослина зі Східної Африки і вона здатна перенести багато чого, крім прямих сонячних променів.

Заміокулькас

Ця тропічна рослина з товстими стеблами, що звужуються до кінчика, має гладке, блискуче, темно-зелене, перисте листя і виростає до метра заввишки.

Кактус-бочонок

Echinocactus grusonii, або Ехінокактус Грузона, родом із центральної Мексики.

Кактус-бочонок

Він вкрай невибагливий, може прожити понад 100 років і не потребує особливого догляду. Він навіть відмінно переносить прямі сонячні промені.

Аспідістра

Її ще називають "чавунною рослиною", латинська назва Aspidistra elatior. Ця рослина в дикій природі росте в Китаї та Японії.

Аспідістра

Вона здатна вижити при поганому освітленні, коливаннях температури і поганій якості повітря. Єдине, що їй шкодить — це прямі сонячні промені. І вона здатна прожити близько 100 років.

Церопегія

Цю ефектну рослину ще називають "серцевою струною", а латинська назва Ceropegia Linearis перекладається, як "восковий фонтан".

Церопегія

Ця ніжна вічнозелена лоза, що походить з південної Африки, може похизуватися бульбами, які запасають воду, що робить її надзвичайно посухостійкою та ідеальним супутником для тих, хто забуває про регулярний полив.

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