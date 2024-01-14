Соковиті та неймовірно смачні: готуємо справжні грузинські хінкалі

Багато людей люблять хінкалі за їхню соковитість і насичений смак. Однак не обов'язково йти в ресторан, щоб їх скуштувати.

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Грузинські хінкалі — це не просто страва, це цілий ритуал приготування і вживання. Хінкалі готують із ніжного тіста з соковитою м'ясною начинкою, що має унікальний аромат і смак. Ця страва — чудовий вибір для особливих випадків і затишних сімейних вечорів, пише Smakuy.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно пшеничне — 600 г;

вода — 300 мл;

яйце — 1 штука;

сіль — 1 чайна ложка.

Для начинки:

м'ясо (суміш яловичини та свинини) — 700 г;

цибуля — 3-4 головки;

сіль, перець — за смаком;

кінза (за бажанням) — невеликий пучок;

вода — 100 мл.

Приготування

Крок 1. Спочатку займіться тістом. Змішайте борошно з сіллю, зробіть у центрі заглиблення, влийте воду і додайте яйце. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Накрийте його плівкою і залиште на 30 хвилин.

Крок 2. Поки тісто "відпочиває", приготуйте начинку. М'ясо та цибулю пропустіть через м'ясорубку, додайте дрібно нарізану кінзу, сіль, перець і воду. Ретельно перемішайте.

Крок 3. Розділіть тісто на невеликі шматочки. Кожен розкачайте в круглий коржик завтовшки близько 2 мм. Посередині коржа викладіть порцію начинки.

Крок 4. Акуратно зберіть краї тіста вгору, формуючи складки. Залиште невеликий отвір зверху.

Крок 5. Доведіть до кипіння великий об'єм води, посоліть. Опустіть хінкалі в киплячу воду і варіть доти, доки вони не спливуть на поверхню, зазвичай близько 10 хвилин.

Крок 6. Акуратно дістаньте хінкалі шумівкою і подавайте гарячими.

Смачні грузинські хінкалі принесуть задоволення всім любителям м'ясних страв.

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