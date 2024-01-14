Соковиті та неймовірно смачні: готуємо справжні грузинські хінкалі
Багато людей люблять хінкалі за їхню соковитість і насичений смак. Однак не обов'язково йти в ресторан, щоб їх скуштувати.
Грузинські хінкалі — це не просто страва, це цілий ритуал приготування і вживання. Хінкалі готують із ніжного тіста з соковитою м'ясною начинкою, що має унікальний аромат і смак. Ця страва — чудовий вибір для особливих випадків і затишних сімейних вечорів, пише Smakuy.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно пшеничне — 600 г;
- вода — 300 мл;
- яйце — 1 штука;
- сіль — 1 чайна ложка.
Для начинки:
- м'ясо (суміш яловичини та свинини) — 700 г;
- цибуля — 3-4 головки;
- сіль, перець — за смаком;
- кінза (за бажанням) — невеликий пучок;
- вода — 100 мл.
Приготування
Крок 1. Спочатку займіться тістом. Змішайте борошно з сіллю, зробіть у центрі заглиблення, влийте воду і додайте яйце. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Накрийте його плівкою і залиште на 30 хвилин.
Крок 2. Поки тісто "відпочиває", приготуйте начинку. М'ясо та цибулю пропустіть через м'ясорубку, додайте дрібно нарізану кінзу, сіль, перець і воду. Ретельно перемішайте.
Крок 3. Розділіть тісто на невеликі шматочки. Кожен розкачайте в круглий коржик завтовшки близько 2 мм. Посередині коржа викладіть порцію начинки.
Крок 4. Акуратно зберіть краї тіста вгору, формуючи складки. Залиште невеликий отвір зверху.
Крок 5. Доведіть до кипіння великий об'єм води, посоліть. Опустіть хінкалі в киплячу воду і варіть доти, доки вони не спливуть на поверхню, зазвичай близько 10 хвилин.
Крок 6. Акуратно дістаньте хінкалі шумівкою і подавайте гарячими.
Смачні грузинські хінкалі принесуть задоволення всім любителям м'ясних страв.
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