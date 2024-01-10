Перший Молодик у 2024 році: коли буде і що не можна робити

Завтра, 11 січня, відбудеться перший Молодик цього року в знаку Козерога. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

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Період Молодика може вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане перший Молодик цього року і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли настане перший Молодик цього року?

Перший Молодик цього року відбудеться завтра о 13:57 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Січневий Молодик відбудеться в знаку Козерога. Козеріг відповідає за організованість, порядок, політику, професійні досягнення, а його управитель Сатурн — планета закону і порядку, формує якості, необхідні для досягнення цілей. У період Молодика в цьому знаку людям буде складно висловлювати свої почуття, захочеться ховати свої справжні емоції від усього світу, що не може позитивно впливати на здоров'я і загальний стан.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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