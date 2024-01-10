Перший Молодик у 2024 році: коли буде і що не можна робити
Завтра, 11 січня, відбудеться перший Молодик цього року в знаку Козерога. Він знаменує час для планування і закладання намірів.
Період Молодика може вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане перший Молодик цього року і що не можна робити під час цієї фази Місяця.
Коли настане перший Молодик цього року?
Перший Молодик цього року відбудеться завтра о 13:57 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.
Січневий Молодик відбудеться в знаку Козерога. Козеріг відповідає за організованість, порядок, політику, професійні досягнення, а його управитель Сатурн — планета закону і порядку, формує якості, необхідні для досягнення цілей. У період Молодика в цьому знаку людям буде складно висловлювати свої почуття, захочеться ховати свої справжні емоції від усього світу, що не може позитивно впливати на здоров'я і загальний стан.
Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити під час Молодика:
- планувати найближче майбутнє;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися творчістю;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою і медитаціями;
- робити чек ап організму;
- займатися домашніми та побутовими справами.
Що не можна робити в Молодик:
- починати нові важливі справи (тільки планувати);
- подорожувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь і жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
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