Як швидко позбутися шерсті домашніх тварин на різних поверхнях: поради експертів

Шерсть супроводжує власників тварин у кожному куточку їхнього будинку. Тому боротьба з нею — один із додаткових "бонусів", з яким їм доводиться мати справу щодня.

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Наявність шерсті на одязі, меблях, підлозі та інших поверхнях — практично невід'ємний атрибут у домі, де живуть кішки або собаки. Прибирання шерсті — додатковий головний біль для власників тварин. Як ефективно позбутися її на різних поверхнях, розповіла у своєму блозі письменниця й експертка з домогосподарства Марта Стюарт, зібравши поради експертів.

Килими та килимові покриття

"Коли справа доходить до килимів і килимових покриттів, пилосос — ваш найефективніший інструмент у боротьбі з шерстю домашніх тварин. Пилососи можуть видаляти бруд і частинки піску", — каже Брайан Сансоні з Американського інституту прибирання.

Але щоб по-справжньому позбутися шерсті та сміття на килимі, пилососьте килими і килими щотижня, а потім протирайте їх спеціальною щіткою, — каже Кеті Кохун, директор з франчайзингу компанії Two Maids.

"Після прибирання пилососом ви можете пройтися по килиму валиком для ворсу або спеціальною щіткою для чищення шерсті домашніх тварин кожні один або два дні, залежно від того, скільки у вас улюбленців і наскільки інтенсивно вони линяють", — пояснює вона.

Глибоке очищення килимів

Глибоке чищення килимів кілька разів на рік дасть змогу усунути скупчення стійкої шерсті домашніх тварин, особливо в місцях, де вони найбільше люблять лежати. Подумайте про те, щоб найняти фахівця або орендувати пароочищувач — тільки обов'язково пропилососьте і попередньо обробіть плями, перш ніж братися за чищення парою.

Дерев'яна або плиткова підлога

Коли справа доходить до шерсті домашніх тварин, догляд за паркетом, лінолеумом або плиткою набагато простіший. Для очищення такої підлоги знадобляться вакуумна швабра або швабра з мікрофібри і побутовий розчин для чищення.

"Пилососьте або витирайте підлогу шваброю з мікрофібри. Почніть з країв кімнати і підмітайте або протирайте її до центру. Що стосується сходів, почніть з верхньої сходинки і витріть шерсть домашніх тварин по кутах, переміщаючи серветку в міру спуску, щоб чиста частина була готова зібрати більше шерсті домашніх тварин, пилу та алергенів", — радить експерт.

Якщо шерсть прилипла до підлоги, нанесіть на неї безпечний для домашніх тварин розчин для чищення на водній основі та вимийте її.

Підлогу від шерсті легко почистити пилососом або вакуумною шваброю Фото: wirestock/freepik

Постільна білизна та рушники

"Ви можете використовувати гумову рукавичку, щоб видалити шерсть домашніх тварин з постільної білизни, покривал і рушників. Змочіть її водою і проведіть рукою по простирадлу або ковдрі. Шерсть прилипатиме до рукавички, і вам буде легше зібрати їх і викинути", — ділиться досвідом Брайан Сансоні. Також білизну необхідно періодично прати з додаванням спеціального порошку.

Одяг

Коли справа доходить до одягу, ролик для ворсу стане вашим найбільшим рятівником, особливо якщо ваш одяг постійно вкритий шерстю вашого улюбленця і вам потрібне швидке рішення.

"Використовуючи валик для видалення ворсу з одягу, завжди стежте за тим, щоб валик був чистим. Покладіть річ на рівну гладку поверхню і катайте валик для ворсу вгору і вниз по одязі, поки шерсть домашніх тварин повністю не зникне", — каже Решель Баланзат, експертка з прання та хімчистки і засновниця Juliette, служби чищення пралень преміум-класу в Нью-Йорку.

Валик допоможе швидко позбутися волокон вовни на одязі Фото: Freepik

Стільниці, підвіконня та інші поверхні

Будь-який власник собаки або кішки знає, що шерсть домашніх тварин може літати, і саме тому вона опиняється на найнесподіваніших поверхнях, від журнальних столиків до стільниць. Обов'язково тримайте їх у чистоті.

Використовуйте щітку для сухого чищення, щоб підмести, або пилосос, щоб зібрати шерсть домашніх тварин. Пройдіться по цьому місцю вологим паперовим рушником, щоб зібрати шерсть, що залишилася.

Очистіть зону універсальним мийним засобом або розчином для конкретного матеріалу. Якщо тварини ходять по стільницях, не забувайте також часто дезінфікувати це місце.

М'які меблі

Щоб без проблем очистити улюблене крісло або шезлонг, Марта Стюарт рекомендує купити суху губку в зоомагазині і використовувати її, легкими витираючими рухами видаляючи собачу шерсть з оббивки. Просто переконайтеся, що губка суха. Очищаючи губку після використання, промийте її водою з милом і дайте їй висохнути.

Ви також можете зібрати шерсть вологою ганчіркою, але перед використанням обов'язково вижміть з неї воду, щоб оббивка не намокла.

М'які меблі від шерсті можна очистити сухою губкою Фото: Freepik

Профілактика

Щоб зменшити кількість шерсті в будинку, ветеринари радять регулярно вичісувати тварину.

"Ви не можете зупинити нормальну линьку у здорового собаки, але ви можете зменшити кількість шерсті в будинку, регулярно розчісуючи її. Попросіть свого ветеринара або грумера порекомендувати конкретний тип щітки або гребінця, який найкраще підійде для типу шерсті вашого собаки", — каже Лорі Бірбрієр, медичний директор відділення громадської медицини ASPCA.

Якщо ваш вихованець сильно линяє, певна дієта також може допомогти контролювати цю проблему. Однак попередньо варто проконсультуватися з ветеринаром.

"Домашнім тваринам з алергією або чутливістю, можливо, доведеться поекспериментувати з кормами різних марок, щоб визначити, який корм їм найкраще підходить", — підкреслює доктор Бірбрієр.

Щоб зменшити кількість шерсті в будинку, регулярно вичісуйте тварин Фото: prostooleha/Freepik

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