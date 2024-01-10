Тарталетки з печінкою тріски: рецепт швидкої закуски

Залежно від кількості закуски можна збільшувати пропорції інгредієнтів. Така страва не затримається на столі.

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Закуски — бажана страва на столі не тільки на свята. Вони прикрасять і урізноманітнюють навіть повсякденне меню, тому рецептів закусок багато не буває. Рекомендуємо спробувати рецепт із блогу "Смачні рецепти на кожен день" і приготувати дуже смачні тарталетки з печінкою тріски. Робити їх дуже просто, і виглядає така закуска дуже ефектно.

Тарталетки з печінкою тріски

Інгредієнти:

печінка тріски — 1 банка;

яйця — 2 шт;

огірок (невеликий) — 1 шт;

зелена цибуля — 1 пучок;

спеції: сіль, перець — за смаком;

майонез — 2 ч. л;

листя салату;

тарталетки — 12 шт.

Спосіб приготування:

У глибоку миску викласти печінку тріски, злегка розім'яти виделкою. Додати потерті на великій тертці варені яйця, порізаний на маленькі кубики огірок (додатково можна обсушити порізаний огірок від зайвої вологи паперовим рушником), дрібно порізану зелень цибулю, спеції та майонез. Перемішати до однорідності.

На дно тарталетки викласти листочок салату, зверху — печінкову масу.

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