250 перельотів: мопс Кума став собакою, який найбільше подорожує у світі

Кума побував усюди: від Південної Кореї до Парижа. І в чорного мопса є акаунти в соціальних мережах, де він "розповідає" про свої подорожі.

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Кума, мопс із Нью-Йорка подорожує більше, ніж більшість людей, і став свого роду впливовою особистістю у сфері подорожей. У популярного мопса навіть є акаунти в Instagram і 77 000 в TikTok. Про це пише Daily Mail.

Господар мопса, 43-річний Сід Хендерсон, часто подорожує по роботі у сфері автоматизації складів і бере з собою Куму.

Кума зі своїм господарем Фото: Instagram pugkuma Мопс Кума Фото: Instagram pugkuma

"Я почав подорожувати з Кумою, коли він був цуценям, йому тоді було приблизно п'ять місяців", — каже Сід.

Кума і його господар здебільшого літають рейсами Delta Air Lines з аеропортів Нью-Йорка, включно з Ла-Гуардія, Ньюарк і JFK.

Сід каже, що його улюбленець побував "практично всюди" в США, в Канаді і навіть доїхав до Сеула в Південній Кореї.

Також мопс побував у деяких містах Європи: Парижі, Порту, Лісабоні.

Мопс-мандрівник

Господар мопса-мандрівника каже, що він літає в салоні літаку разом зі своїм господарем. За його словами, Кума дуже спокійно поводиться і більшу частину польоту спить.

Семирічний мопс поміщається в невелику сумку і сидить під ногами Сіда протягом усього польоту. Коли Сід дістає свого улюбленця з сумки наприкінці польоту, більшість пасажирів дивуються тому, що в салоні взагалі був собака.

Сід каже, що поступливу вдачу мопса можна пояснити тим, що він виріс у Нью-Йорку, галасливому місті. Але все-таки господар намагається не брати його з собою, якщо переліт триває понад сім годин.

За словами Сіда, подорожуючи з домашніми тваринами, слід пам'ятати одну річ: приїхати в аеропорт раніше.

Він каже: "Ви маєте бути впевнені, що маєте достатньо часу, щоб зробити всі свої справи, і мати трохи додаткового часу на випадок, якщо щось вас сповільнить. Я завжди дозволяю йому побігати вдосталь і позбутися своєї енергії".

Сід каже, що служба безпеки аеропорту обшукує Куму на предмет підозрілих предметів, перш ніж він прямує в зону "допомоги домашнім тваринам", щоб сходити в туалет і розім'ятися.

Мопс-мандрівник

Хоча в міжнародних аеропортах їх не завжди легко знайти, Сід каже, що місця для куріння на відкритому повітрі працюють не гірше.

За словами Сіда, більшість пасажирів посміхаються, коли бачать Куму і він незмінно стає зіркою будь-якого польоту.

Мопс-мандрівник

Але хоча реакція на подорожі Куми була виключно позитивною, Сід каже: "Куму не хвилює, чи перебуває він у Парижі, Кореї, чи деінде. Він справді просто любить обнюхувати нові місця".

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