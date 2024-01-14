Як прибрати неприємний запах із взуття: прості поради

Усунення неприємного запаху із взуття потребує регулярного догляду та уваги. З цією проблемою можуть впоратися копійчані засоби.

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Неприємний запах із взуття — поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Це може бути спричинено різними факторами, включно з пітливістю ніг, вологістю і накопиченням бактерій. На щастя, існує безліч способів усунення цієї проблеми, які допоможуть зберегти ваше взуття свіжим і чистим, повідомляє УНІАН.

Поради щодо догляду за взуттям

1. Правильна сушка.

Завжди виймайте устілки та ретельно просушуйте взуття після кожного використання. Спеціальні електричні сушарки можуть ефективно усунути вологу та бактерії.

2. Натуральні абсорбенти.

Посипання внутрішньої частини взуття харчовою содою або кукурудзяним крохмалем на ніч допоможе увібрати вологу й усунути запах. Також невикористані чайні пакетики можуть слугувати як абсорбенти запахів. Шкірка цитрусових — один з найкращих помічників, коли виникає питання, чим прибрати запах у взутті. Мандаринові шкурки нарізати маленькими шматочками і висипати у взуття. Застебнути черевики або чоботи, залишити на ніч, а вранці викинути шкірку.

3. Використання спеціалізованих засобів.

Спеціальні спреї допоможуть не тільки усунути запах, а й мають антибактеріальний ефект. Крім цього, ультрафіолетові стерилізатори ефективно знищують бактерії та грибок.

4. Регулярне чищення.

Регулярно періть взуття, яке підходить для прання в машині. Використовуйте вологу ганчірку і м'який мильний розчин для очищення внутрішньої частини взуття.

5. Профілактика.

Шкарпетки з бавовни або вовни допомагають зменшити пітливість і запах. Не носіть одну й ту саму пару взуття два дні поспіль, давайте їй час висохнути.

Використовуючи ці прості, але ефективні поради, ви зможете зберегти своє взуття свіжим і запобігти появі неприємних запахів. Пам'ятайте, що профілактика завжди краща, ніж подальше усунення проблеми.

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