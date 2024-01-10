Цибулевий мармелад - рецепт приготування ідеальної закуски до мʼяса чи на бутерброди

Ви коли-небудь куштували мармелад з цибулі? Якщо ні, то обов’язково спробуйте. Не дивуйтеся, це дійсно смачно. Спробуйте перший раз приготувати і ви ніколи не забудете цей смак.

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Якщо ви думаєте, що це солодка закуска до чаю, то ви помиляєтесь. Цибулевий мармелад, це справжній витвір кулінарного мистецтва, який ідеально підходить як до мʼяса, так і на бутерброди. Як приготувати цю закуску смачно та ідеально розповів шеф-кухар Олександр Огороднік.

Інгредієнти для цибулевого мармеладу:

1 кілограм цибулі, білої або червоної (якщо червоної, то червоний винний оцет)

300 грамів цукру;

100 грамів білого винного оцту;

1 чайна ложка солі;

олія для смаження;

100 грамів вершкового масла (за бажанням);

2 гілочки чебрецю (за бажанням).

Спосіб приготування

Крок 1

Цибулю порізати соломкою та обсмажити до золотистого кольору.

Крок 2

Паралельно в каструлі зробити з цукру карамель, після, додати винний оцет (будьте обережні коли будете вливати оцет, щоб не попектись і не вдихайте пари від оцту, бо будете кашляти).

Крок 3

Проваріть оцет з цукром, щоб карамель перетворилась на сироп і далі висипайте до неї вже попередньо обсмажену цибулю. Якщо будуть невеличкі шматочки карамелі, які не розчиняються, нічого страшного, вони разом з цибулевим соком розійдуться.

Крок 4

Додайте сіль, накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 30 хв, час від часу помішуючи.

Крок 5

Через 30 хвилин зняти кришку, трішки збільшити вогонь і продовжувати варити цибулевий мармелад, періодично помішуючи, до майже повного випарення утвореної рідини. Орієнтовно знадобиться 20-40 хв.

Крок 6

У кінці приготування додайте вершкове масло та чебрець, проваріть ще 5-10 хв і готово.

Крок 7

Зберігати такий мармелад в герметичній місткості в холодильнику. Строк придатності дуже довго. А якщо ще розлити по стерилізованим банкам, то можна зберігати орієнтовно пів року.

Подайте його з сиром або з мʼясом на наступний раз, або просто намастіть на хліб і насолоджуйтесь соковитим бутербродом, або курячим паштетом.

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