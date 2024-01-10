Смак літа: рецепт овочевого салату з яловичиною

За потреби готовий салат можна досолити за смаком. Він добре підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням.

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Овочевий салат із яловичиною в зимовий час — страва, яка наповнить організм вітамінами та добре вгамує голод, не залишивши при цьому відчуття важкості в шлунку. Рекомендуємо приготувати такий салат за рецептом із блогу "Прості рецепти".

Салат овочевий з яловичиною

Інгредієнти:

відварна яловичина — 100 г;

середній болгарський перець — 1 шт;

середній огірок — 1 шт;

середній помідор — 1 шт;

зелень і часник за смаком;

оливкова олія — 1 ст. л;

соєвого соусу — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Перець очистити від плодоніжки та насіння, порізати соломкою. Огірок почистити і теж порізати тонкою соломкою. Помідор порізати кубиками, часник подрібнити через прес або дрібно нарізати. Зелень дрібно порубати. М'ясо теж нарізати соломкою.

Усі інгредієнти змішати в мисці, заправити сумішшю оливкової олії та соєвого соусу, перемішати. За необхідності посолити за смаком.

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