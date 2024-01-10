Як з кісточки мандарина виростити рослину в домашніх умовах

Зима — сезон мандаринів. Деякі з них досить солодкі, а інші з кислинкою, одні з кісточками, інші без. Купуючи їх в магазині, ніколи не знаєш на які потрапиш. Але якщо так склалося, що ви придбали мандарини, а в них багато кісточок, то ви не сумуйте, використайте це з користю.

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Якщо ви любите кімнатні рослини, тоді спробуйте з кісточки мандарина виростити дерево, яке не лише плодоносить, а ще й гарно квітне напередодні. Але навіть якщо кімнатні рослини, то не ваше, спробуйте провести експеримент і подивіться вдасться вам виростити з кісточки живу рослину чи ні. Якщо ні, то це була невдала спроба, якщо так, то ви отримаєте кімнатного друга, або ж завжди можете подарувати цю рослину мамі чи бабусі. Головне, це займе у вас небагато часу, а процес і результат можуть підняти настрій, пише "Флорист-Х".

З чого почати?

Скуштувавши мандарин в якому кісточки, не поспішайте їх викидати в смітник, візьміть будь-яку ємність покладіть туди шматочок марлі, суху серветку, або звичайний ватний диск, налийте трішки води і покладіть на нього кісточки мандарина.

Щоб отримати результат, краще всього покладіть декілька насінин, тоді буде більша ймовірність того, що якась з них проросте. Залиште на кілька днів. Періодично додавайте вологу, щоб насінина увібрала в себе всю необхідну кількість для того, щоб потім прорости.

Навіть якщо у вас проросте декілька насінин не поспішайте викидати їх. Попереду нелегкий процес, насіння може захворіти, а рослина — загинути.

Кожного дня перевіряйте насіння. Коли побачите, що почало проростати, одразу ж беріться за висадку.

Як правильно садити насіння мандарина

Для висадки насіння мандарини ви можете використати спочатку невелику і не глибоку ємність. Щоб рослина прижилась варто почекати певний час. Якщо вона виживе, тоді варто придбати вазон і пересадити.

Варто зауважити, що ємність обов’язково повинна мати дренажні отвори. А от з ґрунтом для висадки доведеться заморочитися, хоча можна спробувати за технологією звичайної висадки дерев. Ідеальним середовищем для мандарина буде зроблений власноруч ґрунт — субстрат із дернової землі (3 частини), перегною, піску й листової землі (по 1 частині) з додаванням кількох жмень глини.

На дно посудини в яку ви будете висаджувати кісточки мандарина варто помістити дрібні камінчики або керамзит. Насіння потрібно посадити на глибину не більше 4 сантиметрів. Далі необхідно поставити саджанець в тепле місце. Рекомендована температура не нижче 20 градусів з позначкою +. Ідеальною буде температура +25 градусів.

Далі чекайте 3-4 тижні поки насіння проросте. Якщо цього не сталося, розгорніть ґрунт і перевірте, чи жива рослина. Якщо жива дайте їй ще часу, щоб пробитися крізь ґрунт.

Що далі робити, коли кісточка проросте?

Коли кісточка мандарина пустить пагони, адаптується в середовищі і в неї зʼявляться перші листочки, тоді при появі перших 4 листків пересадіть її у постійний горщик, де надалі вона буде рости і розвиватися.

Наступну пересадку варто буде провести лише тоді, коли коріння заповнить весь горщик.

Не рекомендується одразу обирати великий горщик, краще поетапно збільшувати розмір горщика відповідно розміру рослини.

Умови вирощування

Щоб ваш мандарин добре ріс, розвивався, а згодом, ймовірно, навіть плодоносив, його варто помістити в максимально приближені умови для його природного середовища.

Бажано обрати для рослини тепле та сонячне місце. Важливо, щоб температура в приміщенні була не нижчою 14+ градусів. Рекомендована вологість 60%.

Важливо берегти рослину влітку від прямих променів сонця. Також рослину варто часто поливати. Не допускайте пересихання ґрунту. Взимку воду для поливу бажано підігрівати.

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