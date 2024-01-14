Булочки з маковою начинкою: рецепт смачної домашньої випічки

Домашні, ароматні, м'які й такі повітряні булочки з маком, від яких відірватися просто неможливо. Ідеальний рецепт і тіста, і начинки.

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Ароматні булочки з ніжною маковою начинкою — це класичні та вишукані ласощі, які чудово підходять для святкового чаювання або затишного сімейного сніданку. Якщо ви не любите мак, то тісто можете взяти за основу, а начинку замінити на свою улюблену. Це можуть бути сухофрукти з горішками або ж сир, пише Zira.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно пшеничне — 500 г;

сухі дріжджі — 7 г;

молоко тепле — 250 мл;

цукор — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1 штука;

сіль — щіпка.

Для начинки:

мак — 200 г;

цукор — 100 г;

Молоко — 100 мл;

родзинки (за бажанням) — 50 г.

Приготування

Крок 1. У теплому молоці розчиніть дріжджі та цукор. Дайте постояти 10 хвилин.

Крок 2. У мисці змішайте борошно, розпушену дріжджову суміш, розтоплене вершкове масло, яйце і дрібку солі. Замісіть м'яке тісто. Накрийте і залиште в теплому місці на 1-1,5 години.

Крок 3. Для начинки мак залийте гарячим молоком, додайте цукор і, за бажання, родзинки. Томіть на повільному вогні до загустіння.

Крок 4. Розкачайте тісто, що підійшло, у прямокутник. Рівномірно розподіліть макову начинку.

Крок 5. Згорніть тісто в рулет і наріжте його на порції шириною приблизно 3 см.

Крок 6. Викладіть булочки на деко, застелене пергаментом. Дайте постояти ще 15 хвилин.

Крок 7. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте булочки з маковою начинкою теплими або остиглими. Вони стануть ідеальним частуванням для сім'ї та друзів, створюючи атмосферу тепла і затишку на вашому столі.

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