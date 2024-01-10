Як її готувати і чому вона така популярна? Найцікавіше про гречку

У США вже назвали 2024 рік — роком гречки, прогнозуючи популярність цієї каші. Але хоч багато хто їсть гречку, вони не знають про неї найцікавішого.

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Менеджери відомої у США мережі продуктових магазинів Whole Foods постановили, що 2024 рік стане роком гречки. І це цілком зрозуміло: це здорова та поживна їжа, і з гречки можна створювати величезне розмаїття гарячих і холодних страв. У цьому матеріалі експерти відповідають на п'ять найпоширеніших запитань про гречку, щоб розкрити всі її переваги і навчитися її найкраще використовувати. Про це пише Cucchiaio.

Що таке гречка?

Назва може ввести в оману: гречка походить від рослини родини Polygonaceae і тому взагалі не є злаком, хоча її використання на кухні аналогічне. Вона не містить глютену, але багата на поживні речовини. Гречку продають, як крупу, а також у вигляді борошна і макаронів. Вона має інтенсивний смак, що ідеально підходить для традиційних страв, але також піддається всіляким експериментам. З цієї причини гречку люблять як звичайні споживачі, так і найкреативніші шеф-кухарі з усього світу.

Звідки взялася гречка?

Швидше за все, гречка спочатку росла на Сході, ймовірно, в Маньчжурії, в Європу вона потрапила між XV і XVI століттями завдяки торгівлі з малоазійськими купцями мусульманського віросповідання. Гречка добре росте в холодному кліматі й не боїться вологості, тому широко культивується по всій Північній Європі та Азії. Її дуже люблять у Японії, де з гречки готують локшину соба.

В Італії гречка удосталь росте в Трентіно і Вальтелліні, де вона є основним інгредієнтом щонайменше двох дуже смачних традиційних страв: піццоккері та поленти таранья.

Що готують із гречки?

Гречане борошно можна використовувати для приготування свіжих макаронів, ньоккі, поленти, пирогів, або десертів, таких як кекси, печиво, млинці. Її смак чудово поєднується з сирами, молочними продуктами та джемами. Але якщо ви хочете приготувати з гречаного борошна хліб, піцу та фокаччу, ми рекомендуємо змішати його з іншим борошном для кращого результату.

Зерна гречки перед вживанням слід промити великою кількістю холодної води, щоб видалити всі забруднення. На цьому етапі ви можете відварити її в підсоленій воді і, коли вона охолоне, з'їсти її в салаті або приправити соусами за вашим вибором.

Чи корисна гречка?

Бідна на цукор і жири гречка багата на білки і насамперед на клітковину. Вона містить цінні для нашого організму вітаміни та мінерали і є природним джерелом енергії, тому ідеальна для зимового меню. Гречка має чудові антиоксидантні та протизапальні властивості.

Гречка допомагає тримати рівень холестерину під контролем, стимулює правильне функціонування обміну речовин.

Бувши безглютеновою, гречка підходить людям із целіакією. Відсутність глютену робить гречку цінним союзником для тих, хто страждає на синдром подразненого кишківника; крім того, маючи низький глікемічний індекс, вона підходить і діабетикам.

Як варити гречку?

Щоб зварити гречку, води має бути вдвічі більше за крупу. На склянку гречки беріть 2 склянки води тощо. На 1 склянку крупи додайте половину чайної ложки солі. Можете також додати свої улюблені спеції. Добре поєднуються з гречкою розмарин, паприка та селера. Після приготування в гречку можна додати шматочок вершкового масла.

Щоб варити гречку в каструлі, покладіть у каструлю крупу і залийте водою, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин. Також можна покласти гречку в киплячу воду. Мішати гречку під час варіння не потрібно.

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