11 січня 2024 року: Феодосія Великого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати гроші та стригтися. Безхмарна погода цього дня обіцяє сильні морози скоро.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодосія Великого. Він народився і жив у V столітті в Каппадокії, пізніше заснував чернецтво в Палестині. Бог обдарував його гарним голосом, тому той служив церковним читцем. 451 року Феодосій поїхав до Єрусалима, де став учнем преподобного Лонгіна. А потім переселився до церкви Пречистої Владичиці Богородиці між Вифлеємом та Єрусалимом. Там Феодосій присвятив себе Богу, а пізніше пішов у печеру, а пізніше вирішив побудувати храм. Преподобний дожив до 105 років.

Що не можна робити 11 січня:

стригти волосся і нігті;

позичати гроші;

приймати подарунки від малознайомих людей.

Народні повір'я та прикмети:

туман — навесні річки буде повінь;

міцний мороз — до гарного врожаю ярих;

яка погода сьогодні, таким буде і листопад;

безхмарно — чекайте сильних морозів.

День ангела святкують:

Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Федот, Терентій, Федір, Феодосій.

Цей день в історії:

1785 рік — Нью-Йорк став столицею США (до 1790);

1922 рік — уперше для лікування від діабету було застосовано інсулін.