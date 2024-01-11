Яйця Меттерніх: ідеальний австрійський сніданок з історією

Від звичного нам омлету яйця Меттерніх відрізняються не тільки способом приготування, а й чудовим поєднанням смаків яєць, грибів і сиру.

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Яйця Меттерніх — це вишукана страва і одна з найвідоміших закусок австрійської кухні. Цей рецепт придумали в XIX столітті спеціально для князя Клеменса Венцеля Лотара Меттерніха, який вирізнявся неабияким апетитом. Яйця Меттерніх запікають у духовці на подушці з грибів із золотистою сирною скоринкою зверху. Ця страва стане чудовим сніданком для особливого випадку або вишуканою закускою до будь-якого столу. Рецептом цієї страви з історією поділився сайт Smachno.in.ua.

Інгредієнти:

яйця — 4 шт;

печериці — 300 г;

вершкове масло — 1 ст. л.;

твердий сир (наприклад, пармезан) — 50 г;

зелень петрушки;

сіль, перець.

Приготування

Крок 1

Промийте печериці та наріжте їх на тонкі скибочки.

Крок 2

На сковороді розтопіть вершкове масло й обсмажте гриби приблизно 15 хвилин, посоливши їх у процесі смаження.

Крок 3

Яйця розбийте в миску, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Крок 4

Сир натріть на середній тертці.

Крок 5

Обсмажені гриби викладіть у форму для запікання, залийте яйцями.

Крок 6

Посипте зверху тертим сиром і запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 20 хвилин.

Посипте яйця Меттерніх подрібненою зеленню петрушки і подавайте до столу гарячими з тостами та вершковим маслом.

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