Яйця Меттерніх: ідеальний австрійський сніданок з історією
Від звичного нам омлету яйця Меттерніх відрізняються не тільки способом приготування, а й чудовим поєднанням смаків яєць, грибів і сиру.
Яйця Меттерніх — це вишукана страва і одна з найвідоміших закусок австрійської кухні. Цей рецепт придумали в XIX столітті спеціально для князя Клеменса Венцеля Лотара Меттерніха, який вирізнявся неабияким апетитом. Яйця Меттерніх запікають у духовці на подушці з грибів із золотистою сирною скоринкою зверху. Ця страва стане чудовим сніданком для особливого випадку або вишуканою закускою до будь-якого столу. Рецептом цієї страви з історією поділився сайт Smachno.in.ua.
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт;
- печериці — 300 г;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- твердий сир (наприклад, пармезан) — 50 г;
- зелень петрушки;
- сіль, перець.
Приготування
Крок 1
Промийте печериці та наріжте їх на тонкі скибочки.
Крок 2
На сковороді розтопіть вершкове масло й обсмажте гриби приблизно 15 хвилин, посоливши їх у процесі смаження.
Крок 3
Яйця розбийте в миску, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
Крок 4
Сир натріть на середній тертці.
Крок 5
Обсмажені гриби викладіть у форму для запікання, залийте яйцями.
Крок 6
Посипте зверху тертим сиром і запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 20 хвилин.
Посипте яйця Меттерніх подрібненою зеленню петрушки і подавайте до столу гарячими з тостами та вершковим маслом.
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