Забудьте про втому в шиї - 3 прості вправи, які можна виконувати навіть сидячи в офісі

У сучасному світі, світі гаджетів та різних технологій, суспільство все частіше скаржиться на проблеми зі здоров’ям. Переважно це стосується поганого зору та болей в спині. Все це через надмірне користування та неправильне положення під час роботи чи проведення часу за комп’ютером, телевізором чи телефоном.

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Однією з поширених проблем є і холка, вдовий горбик, синдром комп’ютерної шиї — це назви деформації у сфері шиї, у буквальному значенні слова схожа на маленький горбик біля її основи, розповідає фітнес-тренер Євгенія.

Чому виникає деформація у шийному відділі?

Довге сидяче положення за компом/телефоном.

Слабкий м’язовий корсет не може довго утримати тяжку голову.

Сутулення, голова виїжджає вперед.

М’язи шиї спазмуються.

Відтік лімфи із цієї зони уповільнюється.

Виникає набряклість.

Що поганого в горбику на шиї?

Фітнес-тренер Євгенія стверджує, що сам горбик не тільки псує естетичний вигляд, а й додає ряд неприємних відчуттів, наприклад, біль і поколювання в ділянці шиї, головний біль, оніміння пальців рук, набряклість тощо.

Вона також пояснила як боротися з горбиком на шиї та які вправи допоможуть зняти симптоми. Багато хто називає це відкладенням солей і пропонують "розбивати" масажем, але по суті це набряк та жирові відкладення. Масаж дасть лише короткочасний результат. Краще, звичайно, боротися з причиною за допомогою вправ + додати самомасаж зверху вниз від потилиці до лопаток.

Фітнес-тренер Євгенія поділилася кількома простими вправами, які ви можете робити, навіть сидячи за столом в офісі в перерві між роботою.

Вправи, які допоможуть зняти біль в шиї та позбутися горбика

Вправа 1

Прийміть вихідне положення — складіть долоні в замок і покладіть на поперек тильною стороною. Максимально зведіть лікті за спиною, подаючи груди вперед і утримуючи лопатки у зведеному положенні. Відчуйте напругу центральних м’язів спини, а потім поверніться у вихідне положення.

Вправа 2

Вихідне положення — руки на потилиці в замку, на видиху зводимо лікті разом, розтягуємо м’язи спини та шиї, на вдиху — розправляємо грудний відділ і з’єднуємо лопатки разом.

Вправа 3

Розтяжка м’язів шиї, щоб зняти напругу, виконуйте плавно та акуратно — спершу нахили вправо та вліво, а потім повороти голови, можна трохи допомагати руками.

Як правильно виконувати ці прості вправи ви можете побачити на відео нижче. Пам’ятайте краще завчасно робити профілактичні вправи, ніж допустити загострення. Лише ви несете відповідальність за ваше здоров'я.

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