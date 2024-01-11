Як приготувати ідеальну смажену картоплю - рецепт, який варто повторити вдома
Смажена картопля — це популярна страва та гарнір, який часто можна побачити на столі кожної української сім’ї. Хтось смажить картоплю на салі, хтось з додаванням грибів чи м’яса, а дехто любить, щоб не було нічого зайвого.
Однак, часто господині стикаються з поширеною проблемою, що картопля злиплася, або розімліла. Шефкухар з досвідом Олександр Огороднік поділився корисним лайфхаком, який допоможе приготувати ідеальну смажену картоплю.
Інгредієнти на одну середню пательню (орієнтовно 2 порції) :
- 4-5 середніх картоплини;
- 1 середня цибулина;
- гриби (за бажанням);
- 1 зубчик часнику;
- кріп, петрушка;
- сіль, перець;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Крок 1
Картоплю почистити, помити та нарізати середніми шматочками — кільцями, напівкільцями чи соломкою, за бажанням.
Крок 2
Картоплю після нарізання потрібно залити кип’яченою водою, перемішати та залишити на 1 хвилину у воді.
Крок 3
Картоплю дістати з води та просушити паперовим рушничком.
Крок 4
Якщо ви плануєте готувати картоплю з грибами чи м’ясом, тоді першими варто приготувати їх. Обсмажити на пательні грибочки до готовності, або ж м’ясо і зняти з вогню. Пательню мити не потрібно, туди ж відправте смажитися картопельку.
Крок 5
Смажимо картоплю на середньому вогні протягом 10 хвилин помішуючи кожні 2 хвилини.
Крок 6
Після 10 хв смаження картоплі, додати цибулю і смажити до готовності.
Крок 7
В кінці додати попередньо обсмажені гриби, мілко подрібнений часник, зелень та спеції.
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