Салат із кальмарами, яйцями та свіжими огірками: швидкий рецепт без майонезу

Салат приготувати дуже просто. Він припаде до смаку любителям морепродуктів. По грошах також виходить бюджетним.

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Салат із кальмарами — це вишукана і легка страва, яка чудово підходить для святкового столу або особливого випадку. Поєднання ніжних кальмарів з овочами та ароматною заправкою робить цей салат не тільки смачним, а й красивим на вигляд, пише Seleznev.

Салат із кальмарами

Інгредієнти:

кальмари (очищені) — 300 г;

свіжі огірки — 2 штуки;

цибуля ріпчаста — 1 головка;

яйця курячі варені — 3 штуки;

салатне листя (за вибором) — 100 г;

сік лимона — 2 столові ложки;

олія оливкова — 3 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень для декорування.

Приготування:

1 Опустіть кальмари в киплячу воду на 2-3 хвилини, потім швидко охолодіть у холодній воді. Наріжте їх тонкими смужками.

2. огірки наріжте тонкими скибочками, цибулю дрібно наріжте. Яйця відваріть, остудіть і наріжте на шматочки або часточки.

3. Змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком.

4. У салатниці покладіть інгредієнти шарами: спочатку салатне листя, потім огірки, цибулю, кальмари та яйця. За бажання шари можна повторити.

5. Перед подачею полийте салат заправкою й акуратно перемішайте.

6. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

Цей салат із кальмарами має прекрасний смак і яскравий зовнішній вигляд, що робить його ідеальним вибором для святкового застілля або особливої вечері.

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