Салат із пекінської капусти з куркою та консервованою кукурудзою: просто і смачно
Салат вирізняється простотою приготування і досить доступним набором інгредієнтів, які є практично в кожному холодильнику.
Салат із пекінською капустою — чудовий вибір для тих, хто шукає легкий, але водночас поживний варіант для святкового або повсякденного столу. Соковита пекінська капуста, поєднуючись з іншими інгредієнтами, створює напрочуд свіжий і смачний салат, пише 1000.menu.
Салат із пекінської капусти
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 1 штука (маленька);
- варена куряча грудка — 200 г;
- свіжі огірки — 2 штуки;
- цибуля червона — 1 головка;
- яйця курячі варені — 3 штуки;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- майонез — 3 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень для декорування.
Приготування:
- Пекінську капусту нашаткуйте, куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками. Огірки наріжте тонкими скибочками, цибулю дрібно наріжте. Яйця наріжте кубиками.
- У салатниці викладіть інгредієнти шарами — спочатку пекінську капусту, потім курку, огірки, цибулю, кукурудзу, яйця. Між шарами можна додати трохи майонезу.
- За бажанням, кожен шар можна злегка посолити і поперчити.
- Перед подачею полийте салат майонезом і акуратно перемішайте. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.
Цей салат із пекінською капустою не тільки потішить вас своїм смаком, а й стане прикрасою будь-якого столу завдяки своєму яскравому і привабливому вигляду.
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