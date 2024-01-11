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Салат із пекінської капусти з куркою та консервованою кукурудзою: просто і смачно

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Фото: 1000.menu | Салат із пекінської капусти з куркою

Салат вирізняється простотою приготування і досить доступним набором інгредієнтів, які є практично в кожному холодильнику.

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Салат із пекінською капустою — чудовий вибір для тих, хто шукає легкий, але водночас поживний варіант для святкового або повсякденного столу. Соковита пекінська капуста, поєднуючись з іншими інгредієнтами, створює напрочуд свіжий і смачний салат, пише 1000.menu.

Салат із пекінської капусти

Інгредієнти:

  • пекінська капуста — 1 штука (маленька);
  • варена куряча грудка — 200 г;
  • свіжі огірки — 2 штуки;
  • цибуля червона — 1 головка;
  • яйця курячі варені — 3 штуки;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • майонез — 3 столові ложки;
  • сіль і чорний мелений перець — за смаком;
  • зелень для декорування.

Приготування:

  1. Пекінську капусту нашаткуйте, куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками. Огірки наріжте тонкими скибочками, цибулю дрібно наріжте. Яйця наріжте кубиками.
  2. У салатниці викладіть інгредієнти шарами — спочатку пекінську капусту, потім курку, огірки, цибулю, кукурудзу, яйця. Між шарами можна додати трохи майонезу.
  3. За бажанням, кожен шар можна злегка посолити і поперчити.
  4. Перед подачею полийте салат майонезом і акуратно перемішайте. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

Цей салат із пекінською капустою не тільки потішить вас своїм смаком, а й стане прикрасою будь-якого столу завдяки своєму яскравому і привабливому вигляду.

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