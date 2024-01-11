Не тільки сивина: які ознаки говорять про старіння чоловіків

Старіння — неминуче, але ваше ставлення до цього процесу і спосіб життя можуть значно вплинути на те, як ви зустрінете ці зміни. Найважливіше — підтримувати здоровий спосіб життя і ставитися до змін з розумінням і повагою до себе.

Related video

Старіння — природний процес, якого неможливо уникнути, але його можна зробити комфортнішим і менш помітним. Чоловіки старіють інакше, ніж жінки, і існують певні ознаки, що вказують на це. Важливо вміти розпізнавати ці ознаки, щоб правильно реагувати на зміни в організмі та підтримувати гарне здоров'я і благополуччя, пише Delfi.

Як старіють чоловіки

1. Фізичні зміни.

Зміна шкіри:

зморшки, втрата пружності та зміна кольору шкіри є одними з найпомітніших ознак старіння.

грижі верхніх і нижніх повік, які надають обличчю втомленого й навіть хворого вигляду, начебто в чоловіка є проблеми з серцем, нирками й навіть алкоголем.

змарніле і "попливле" обличчя, яке виглядає втомленим, виснаженим, хворіючим. Відбувається деформація овалу обличчя, які процеси відбуваються під шкірою. Зазвичай причиною є розтягнення зв'язок м'язів обличчя. З'являються зморшки-маріонетки в куточках рота, спрямовані вниз.

Зміна волосся:

втрата волосся або сивина — звичайне явище для чоловіків середнього та старшого віку.

Зміна статури:

з віком зменшується м'язова маса, збільшується кількість жиру, особливо в ділянці живота.

2. Зниження енергії та витривалості.

З роками чоловіки можуть помітити зменшення загального рівня енергії, втому та зниження фізичної активності.

3. Зміни в психологічному стані.

Чоловіки можуть відчувати зміни настрою, депресію або тривогу, пов'язані зі старінням, змінами в роботі та сімейному житті.

4. Зниження сексуальної активності.

З віком може знижуватися лібідо і з'являються проблеми з ерекцією, що є природною частиною старіння.

5. Проблеми зі здоров'ям.

З віком збільшується ризик розвитку хронічних захворювань, таких як гіпертонія, діабет, серцево-судинні захворювання.

Як впоратися зі старінням

1. Правильне харчування.

Збалансована дієта допоможе підтримувати здоров'я та енергію.

2. Регулярні фізичні вправи.

Підтримка активності допомагає зберегти м'язову масу і загальне благополуччя.

3. Регулярні медичні огляди.

Важливо контролювати здоров'я і своєчасно звертатися по медичну допомогу.

4. Психологічна підтримка.

Спілкування з сім'єю, друзями та за потреби з психологом допоможе впоратися з емоційними змінами.

5. Здоровий спосіб життя.

Відмова від куріння, помірне вживання алкоголю і достатній сон сприяють уповільненню процесу старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Читайте також:

5 антивікових засобів для догляду за шкірою

Поганий сон прискорює старіння шкіри

Косметолог назвала 3 найкращі процедури для омолодження шкіри