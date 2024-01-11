7 смішних прикмет, які ніколи не підведуть

Існує цілий ряд сучасних прикмет, які завжди справджуються. Частіше за все люди не придають цьому особливого значення. Однак, насправді, інколи доля підкидає нам підказки або попередження, які ми можемо ігнорувати.

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Саме тому, щоб не прогавити своє щастя та важливі знаки долі, таролог та відьма під псевдонімом Ракушка розповіла, про 7 смішних прикмет, які здатні вплинути на хід подій у вашому життя.

Фото: акула

Прикмета 1

Якщо залишити вдома бардак, то побачення пройде максимально успішно. Гори не помитої посуду, не прибране ліжко і багато іншого — все це привертає людину в ваш будинок. Якщо прибрати і підготувати квартиру до приходу гостей, то бажаний гість не прийде. Так відбувається з усім, в що ви вкладаєте повністю.

Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Прикмета 2

Розсипати цукор — до добра і кохання. Якщо ви перебуваєте в стосунках або в шлюбі, проблеми і незгоди в найближчому часі вирішаться. Якщо ви в пошуках, чекайте приємного знайомства, романтичного побачення. Чим більше цукру висипати, тим вище шанси на успіх.

Фото: Getty

Прикмета 3

Якщо ви випадково наділи кофту або футболку задом наперед чи на виворіт, і вам вдалося вийти з дому, це віщує вам щось приємне. Скоріш за все, в найближчому часі вас чекає якась важлива зустріч, цікава зміна в житті. У будь-якому випадку вам повинно пощастити.

Прикмета 4

Якщо ви забули зарядити телефон, і немає можливості це зробити поза дому, то, ймовірно, хтось буде вас шукати, коли телефон остаточно розрядиться і вимкнеться.

Фото: Скриншот

Прикмета 5

Якщо ви довго не мили автомобіль, а потім раптово вирішили це зробити, він не залишиться чистим довго: ймовірно, в цей же день або завтра піде дощ.

Фото: Getty Images

Прикмета 6

Збиратися в дальню подорож краще непосредньо перед виходом — не за тиждень, а ввечері перед сном і зранку. Якщо ви все підготуєте заздалегідь, щось обов'язково забудеться.

Фото: КГГА

Прикмета 7

Якщо на шляху додому всі світлофори були зеленими, то варто чекати якихось проблем, порушень планів, розчарувань у особистому житті.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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