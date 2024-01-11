Чисто до скрипу. Косметологиня розповіла, чому не можна умивати обличчя милом

Недостатньо просто умитися водою, щоб мати сяючу шкіру, адже її здоров'я та молодість починається з правильного догляду. Ексклюзивно для Фокуса косметологиня Анна Круглик розповідає про те, чому в жодному разі не можна умивати обличчя милом.

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Важливо розуміти, що наша шкіра – це не лише зовнішній покрив, що визначає естетичний вигляд, але й важливий орган, який виконує ключові функції для нашого здоров’я. Тому правильно підібраний догляд — запорука вашої молодості та краси. Часто в гонитві за чистотою ми знищуємо власний імунітет і думаємо, якщо шкіра, після умивання милом, чиста до "скрип", то ми подбали про неї. Але на жаль, це не так. Про те, чому не можна умивати обличчя милом Фокус запитав у косметологині з медичною освітою Анною Круглик.

Фото: Freepik

Перш ніж розповісти, як впливає вмивання милом на нашу шкіру обличчя, поговорімо, про те, які саме функції шкіри забезпечують її здоровʼя та красу.

Шкіра захищає організм від дії механічних і хімічних чинників, ультрафіолетового випромінювання, проникнення мікробів та бере участь у диханні, терморегуляції, обмінних та багатьох інших процесах. Тому, в першу чергу потрібно дбати про здоров'я шкіри, від якого буде залежати і її зовнішній вигляд.

"Шкіра є нашим бар’єром, який утримує вологу та захищає від зовнішніх агентів, таких як бактерії й інші шкідливі речовини. Цей барʼєр забезпечують нам клітини та міжклітинні ліпіди шкіри. Гідроліпідна мантія — це захисний шар, який забезпечує здоровий, слабо кислий pH шкіри, 4.7-5.5"", — каже косметологиня.

Чому важливий догляд?

Фото: Freepik

Саме тому лише правильно підібраний комплексний догляд допоможе підтримувати здоров'я шкіри та її молодість. Догляд за шкірою має відбуватись у кілька етапів — це очищення, іонізування та зволоження. І кожен з них виконує свою важливу функцію у догляді.

Важливо обирати доглядову косметику правильно, ідеально, якщо її підбере спеціаліст, враховуючи усі проблеми та особливості вашої шкіри.

Що стосується мила, то умиватись милом можна, проте лише спеціальним. Звичайне туалетне або дитяче мило лише нашкодить вашій шкірі. Шкіра обличчя дуже ніжна та чутлива, вона відрізняється від шкіри на тілі, тому якщо піддавати її впливу засобів з низьким pH-балансом, наприклад, косметичним милом, то ви отримаєте подразнену пересушену шкіру та висипання.

Чому не можна умивати шкіру обличчя милом?

Фото: Freepik

Мило знищує захисний шар шкіри

"Мило, будучи детергентом, руйнує ліпіди, які є необхідними для цілісності та захисту шкіри. Розчиняючи ці ліпіди, воно порушує захисні функції шкіри, таким чином порушується захисний епідермальний барʼєр", — каже косметологиня.

В результаті цього виникає трансепідермальна втрата вологи, ви можете відчувати це у вигляді підвищеної чутливості, сухості та почервоніння. Згадайте, якщо ви хоч раз умивали обличчя милом, то після відчували сильне відчуття стягнутості та сухості. Усе це через великий вміст лугу у милі, саме лужні з'єднання руйнують ліпіди, що й призводить до подразнення, надлишкового виділення себума та появі висипів.

Дуже часто проблеми зі шкірою зовсім не результат якихось проблем зі здоров'ям чи захворювання, а просто неправильний догляд.

Порушення pH шкіри

"Через те, що мило має лужний pH 8 і більше, це веде до порушення pH здорового, кислого балансу шкіри в лужну сторону. А лужне середовище стає ідеальним для розвитку бактерій, призводячи до подразнень та висипів", — зазначає Анна Круглик.

Тому косметологиня рекомендує відмовитися від очищення шкіри милом, адже це порушує її здоровʼя та пришвидшує старіння.

Обирайте м’які, щадливі засоби для очищення шкіри, бажано з про- та пребіотиками, які підтримуватимуть її мікробіом та природний здоровий баланс. Такий підхід допоможе забезпечити здоровʼя та красу вашої шкіри на довгі роки.

Нагадаємо, чим відрізняється тонік від міцелярної води, та чи потрібно їх змивати.

Раніше Фокус писал про те, що, щоб знати, який крем обрати на зимовий період, важливо розуміти, що відбувається зі шкірою в цю пору року.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.