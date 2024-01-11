Топ-5 ознак, що на ваші стосунки наклали порчу: в жодному разі не ігноруйте

Порча — це магічний ритуал, який здатний впливати на успіх та щастя у вашому житті, а особливо в стосунках чи сім’ї.

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Магічна шкода (псування) може проявлятися по-різному, але є кілька загальних ознак, які вказують на його наявність у відносинах, говорить таролог з досвідом, яка працює під псевдонімом Ракушка.

Фото: Pexels

П’ять ознак, що на ваші стосунки наклали порчу

Ознака 1

Одна з найбільш явних ознак магічної шкоди — це поява віддаленості між людьми. Якщо раніше ви були близькими і часто спілкувалися, але раптом стали почуватися незатишно в присутності один одного або стали менше спілкуватися, це може вказувати на магічний вплив.

Ознака 2

Часті сварки та конфлікти. Якщо раптом почали часто сваритися і конфліктувати, це теж може бути ознакою псування. Часто магічні атаки спрямовані на розбіжності та конфлікти між людьми.

Фото: Marie Claire

Ознака 3

Негативні емоції. Якщо ви почали відчувати негативні емоції по відношенню до людини, з якою раніше добре ладнали, це вказує на наявність магічної шкоди. Магія може викликати ненависть, заздрість, образу та інші негативні емоції.

Ознака 4

Фізичні прояви. Магічна шкода може виявлятися не тільки на емоційному рівні, а й на фізичному. Наприклад, ви можете почати відчувати слабкість, запаморочення, біль у тілі та інші симптоми, які ніяк не можуть бути пояснені медичними причинами.

Ознака 5

Нез'ясовані події. Якщо у вашому житті почали відбуватися незрозумілі події, такі як зникнення важливих документів або речей, аварії на дорозі або невдачі в бізнесі, це може бути наслідком магічного впливу.

Варто відзначити, магічна шкода може виявлятися у різних формах і мати різні ознаки. Якщо ви помітили, що між вами і вашим партнером, другом або колегою почали відбуватися незрозумілі зміни, варто задуматися про можливість магічної шкоди.

Важливо розуміти, що не всі зміни у відносинах можуть бути пов'язані з магією.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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