Почуття провини: чому воно з'являється і як його позбутися

Почуття, коли людина на підсвідомому рівні відчуває себе в чомусь перед кимось винною, знайоме практично кожному. Однак далеко не всі розуміють, наскільки глибокі причини подібного явища і чим воно загрожує.

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Почуття провини знайоме майже кожній людині, але не завжди йому є логічне пояснення. Воно небезпечне тим, що може спровокувати депресію, викликати занепокоєння і навіть позбавляти енергії. Психологиня Аліша Джені назвала головні причини цього явища і пояснила, як із ними впоратися.

Вам складно піклуватися про себе

Якщо вам складно знайти час, щоб подбати про себе, то, найімовірніше, ви будете відчувати постійне почуття провини. Це тому, що ви дієте, виходячи з чиїхось очікувань/потреб (або вашого сприйняття чиїхось очікувань/потреб) і намагаєтеся нав'язати собі щось недостовірне. Симптоми цього можуть мати вигляд сварливості або реактивності, постійних вибачень, відсутності емпатії, конфліктів з приводу витрачання грошей на себе тощо. Ви також можете відчувати провину за те, що забираєте надто багато часу, за те, що робите недостатньо, через "надмірні пустощі", за чиїсь слова, почуття провини за секс із кимось і далі за списком.

"Коли ви з усіх сил намагаєтеся по-справжньому подбати про себе, ви нехтуєте великою частиною себе, яка відчайдушно потребує уваги. Якщо ви догоджаєте людям, намагаєтеся все виправити, і розумієте, що щоразу, коли ви хочете подбати про себе, то відчуваєте провину, настав час практикувати серйозну любов до себе", — каже Джені.

Вона рекомендує спочатку сказати в голос, що ви заслуговуєте на турботу про себе.

"Чому? Тому що це необхідно для вашого зростання і загального здоров'я. Способи почати по-справжньому піклуватися про себе можуть виглядати так: виділити час на самоті, щоб нічого не робити, знайти час для виконання вправ, що приносять задоволення вашій душі, а не вашому его, знайти час, щоб записати свої думки та почуття, прийняти полуденний сон тощо", — пояснює експертка.

Багато хто відчуває почуття провини, коли ставить себе на перше місце Фото: Freepik

Ви боїтеся невдачі

Багато хто з нас вважає, що може змусити себе домогтися чого завгодно. У підсумку вони настільки суворі до себе, що не усвідомлюють, що іноді боротися/терпіти невдачу — це природно і дуже важливо.

"Це частина життя. Якщо ми ніколи не дозволяємо собі терпіти невдачу або сприймати моменти "невдачі" чи розчарування як уроки, у нас може розвинутися почуття сорому за кожну сприйману проблему, з якою ми стикаємося. Симптоми цього можуть мати такий вигляд: надто завищені очікування від себе та інших, постійне розчарування в собі та інших, відчуття, що ви часто підводите людей, почуття самокатування через те, що ви недосконалі, або через те, що вам потрібна допомога. Сюди ж додайте почуття провини або депресії за те, що ви дозволяєте собі подібні думки, або що ви щось робите недостатньо добре", — продовжує Аліша.

Щоб побороти це, необхідно знайти час, щоб сісти і зрозуміти, звідки походить страх невдачі, а також оцінити, чи не пропорційний страх, який ви відчуваєте, тому, що насправді відбувається.

"Перерахуйте способи, якими ваші "невдачі", розчарування та/або невдачі можуть насправді мати позитивний вплив на тривогу. Чого ви можете в них навчитися?" — радить психологиня.

Почуття провини викликає депресію та неврози Фото: Freepik

У вас невирішена травма

Час від часу відчувати почуття провини — природна емоція. Як ми вже згадували, це може бути реакцією на надмірні зобов'язання, занадто великі очікування тощо. Але якщо ви постійно боретеся з почуттям провини в кожній незначній події, можливо, це реакція глибокої рани, спричиненої відчуттям себе негідним. Така реакція часто може бути викликана травмою. Зневага, всілякі образи, нещасні випадки тощо можуть змусити людину повірити в те, що вона не гідна любові. Якщо це так для вас, терапія може стати надзвичайно глибоким ресурсом, який допоможе розкрити причину, а також допоможе відновити правильну та орієнтовану на вас систему переконань про себе.

Ви стурбовані своєю моральною неправотою

Причини 3 і 4 часто можуть бути пов'язані між собою. Якщо ви відчуваєте тривогу з приводу своєї моральної неправоти, це може бути результатом того, що ви виросли в середовищі суворих, авторитетних батьків, сильних релігійних переконань, утисків за расовою/етнічною або гендерною ознакою. Для того щоб боротися з тривогою, пов'язаною з визначенням того, що правильно, а що неправильно, вам може знадобитися простір для вивчення своїх прихованих бажань, потреб і почуттів. Це вкрай необхідно, щоб допомогти визначити, який шлях, на вашу моральну думку, є правильним. Спробуйте більше розмовляти з друзями або однолітками на теми, які здаються вам важкими, щоб отримати різні точки зору.

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