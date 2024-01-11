Салат із куркою без майонезу: рецепт корисної та ситної страви

Такий салат підходить для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Він ситний і з пікантним смаком.

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Салат з овочами, кукурудзою та курячим м'ясом урізноманітнює ваше меню та гармонійно доповнить обід чи вечерю. А якщо він ще й без майонезу, то ідеально підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Рекомендуємо приготувати корисну та ситну страву за рецептом із кулінарного блогу "Консервація/Кулінарія"

Салат із куркою без майонезу

Інгредієнти:

філе — 1 шт;

перець — 1 шт;

кукурудза — 100 г;

помідори чері — 5 шт;

цибуля невелика — 1 шт;

соєвий соус — 2 ст. л;

французька гірчиця — 1 ч. л;

кріп;

часник — 2 зубчики;

сіль, паприка, перець, кунжут;

за бажанням трохи соняшникової олії.

Спосіб приготування:

Філе помити, обсушити паперовим рушником, нарізати кубиками й обсмажити на олії до готовності, після чого дати стекти жиру і перекласти м'ясо в миску.

Перець очистити від плодоніжки та насіння, порізати соломкою. Цибулю порізати півкільцями або чвертькільцями, помідори навпіл, зелень дрібно порубати.

У глибоку миску скласти всі інгредієнти, додати паприку, сіль і перець. Полити салат соєвим соусом. Додати гірчицю та часник. За бажанням полити рослинною олією. Подавати салат до столу потрібно відразу ж.

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