Чим корисні присідання: покращують поставу, допомагають розвинути витривалість і силу

Присідання — це універсальна вправа, яка може бути включена в будь-яку тренувальну програму. Вони не потребують спеціального обладнання і можуть виконуватися де завгодно, що робить їх доступними для будь-якої людини.

Related video

Присідання — це одна з найефективніших вправ для розвитку нижньої частини тіла і зміцнення м'язів. Вона не тільки допомагає формувати м'язовий рельєф, а й має безліч позитивних ефектів на здоров'я загалом, пише Seleznev.

Чим же так корисні присідання

1. Зміцнення м'язів.

Присідання активно працюють із квадріцепсами, сідницями, м'язами стегна, попереку та преса. Це робить їх ідеальною вправою для зміцнення великої групи м'язів.

2. Підвищення функціональної сили.

Поліпшення функціональної сили полегшує виконання повсякденних завдань, як-от підняття важких предметів або підйом по сходах. Присідання покращують здібності до виконання цих щоденних завдань, роблячи їх менш виснажливими.

3. Спалювання калорій.

Присідання — це вправа високої інтенсивності, яка допомагає спалювати калорії та сприяє схудненню і зниженню рівня жиру в організмі.

4. Поліпшення гнучкості.

Регулярне виконання присідань збільшує гнучкість у стегнах і колінах, а також сприяє поліпшенню амплітуди рухів.

5. Підтримка суглобів.

Присідання допомагають зміцнити сухожилля, зв'язки та кістки, що знижує ризик травм і покращує здоров'я суглобів.

6. Поліпшення балансу та координації.

Виконання присідань вимагає хорошого балансу і координації, що важливо для запобігання падінь і травм, особливо з віком.

7. Допомога в запобіганні болю в спині.

Присідання зміцнюють м'язи спини і допомагають підтримувати правильну поставу, що може знизити або запобігти болю в попереку.

8. Поліпшення циркуляції крові.

Активне виконання присідань стимулює кровообіг, покращуючи циркуляцію крові по всьому тілу.

9. Підтримка травлення.

Вправи, включно з присіданнями, сприяють здоров'ю травної системи і можуть допомогти в запобіганні закрепам.

10. Поліпшення постави.

Присідання зміцнюють м'язи спини, оскільки активізують цю частину тіла. Через викривлений хребет починає боліти спина і голова, порушується кровообіг, стає важко дихати, страждають внутрішні органи.

Регулярне виконання присідань допоможе не тільки поліпшити фізичну форму, а й загальний стан здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Читайте також:

Фізичні навантаження шкодять нашому здоров'ю: учені розповіли, чого не варто робити

Фітнес не рятує від депресії

Фізкультура подовжує молодість на клітинному рівні