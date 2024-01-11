Дієтологи назвали 6 варіантів сніданку, які наповнять енергією та допоможуть схуднути

Зимовий сніданок має бути досить ситним, щоб забезпечити потрібний рівень енергії, але й не надто калорійним, щоб не порушити ваш план зі зниження ваги. Скористайтеся найкращими варіантами для ранкового прийому їжі.

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З настанням холодів процес зниження ваги може йти складніше. Однак початок дня з поживного сніданку є ключовим кроком на шляху до досягнення та підтримки здорової ваги. Ось кілька чудових і корисних ідей для сніданку, які допоможуть вам бути ситими, енергійними та залишатися у формі в зимові місяці. Про це пише OnlyMyHealth.

Дієтологиня Рітіка Самаддар пропонує шість ідей здорового зимового сніданку, які не тільки зарядять вас енергією, а й допоможуть ефективно скидати вагу.

Білковий омлет

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Приготуйте ситний і низькокалорійний омлет, змішавши яйця зі шпинатом, помідорами чері та посипавши сиром фета. Комбінація білка і клітковини підтримає активний обмін речовин і допоможе уникнути нездорових перекусів до обіду.

Тепла каша з кіноа

Замініть звичайну вівсянку на кіноа. Кіноа — це багате на білок зерно, яке забезпечує стійке вивільнення енергії, довше зберігаючи відчуття ситості. Приготуйте його з мигдальним молоком, додайте дрібку кориці, посипте свіжими ягодами та подрібненими горіхами.

Парфе з грецького йогурту

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Грецький йогурт із сумішшю сезонних фруктів, таких як зерна граната і скибочки ківі. Зверху покладіть жменю граноли, щоб надати хрусткої текстури. Грецький йогурт забезпечує заряд білка, а фрукти містять усі необхідні організму вітаміни та антиоксиданти.

Пряний гарбузовий смузі з прянощами

Пориньте в аромати зимового сезону за допомогою пряного гарбузового смузі. Змішайте гарбузове пюре з мигдальним молоком, бананом та дрібкою кориці та мускатного горіха. Цей багатий поживними речовинами коктейль не тільки смачний, а й сприяє зниженню ваги.

Чіа-пудинг

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Приготуйте пудинг із насіння чіа напередодні ввечері, змішавши чіа з мигдальним молоком і поставивши його в холодильник. Вранці покладіть зверху улюблені фрукти або ягоди та трохи меду. Насіння чіа багате на клітковину і жирні кислоти омега-3, які сприяють відчуттю ситості.

Цільнозерновий тост з авокадо

Цільнозерновий хліб намажте пюре з авокадо, а для пікантності посипте пластівцями червоного перцю. Поєднання складних вуглеводів і корисних жирів забезпечить вам відчуття ситості та стабільний викид енергії.

Пам'ятайте, здоровий сніданок задає тон на весь день і може сприяти зниженню ваги. Включіть ці варіанти зимового сніданку до свого розпорядку дня, залишайтеся активними і насолоджуйтеся смачними та поживними стравами.

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Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не звикли снідати вранці, настав час переглянути цю звичку, тому що цей прийом їжі не тільки дасть вам заряд енергії на весь день, а й допоможе позбутися зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.