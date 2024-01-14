Тушкована квашена капуста з копченими ребрами: рецепт ситної вечері
У холодні зимові дні особливо хочеться чогось ситного. Ідеальним вибором може стати страва, яка не тільки втамовує голод, а й приносить тепло у ваш дім. Тушкована квашена капуста з копченими ребрами — це саме така страва.
Тушкована квашена капуста з копченими ребрами поєднує в собі насичені аромати та глибокий смак, водночас залишаючись досить простою в приготуванні стравою. Квашена капуста, багата на вітамін C, ідеально пасує для зимового меню, а копчені ребра додають особливої пікантності та ситності. Спробуйте приготувати цю страву і вона обов'язково стане вашим фаворитом, пише Poradum.
Інгредієнти:
- квашена капуста — 500 г;
- копчені свинячі ребра — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 велика головка;
- морква — 1 штука;
- томатна паста — 2 столові ложки;
- рослинна олія — 2 столові ложки;
- лавровий лист — 2 штуки;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сіль — за смаком (якщо необхідно);
- вода або бульйон — 100 мл;
- зелень (кріп, петрушка) для подачі.
Приготування:
1. Копчені ребра наріжте на шматочки. На середньому вогні в глибокій пательні або каструлі обсмажте ребра до золотистої скоринки. Потім викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
2. У тій самій пательні (каструлі) додайте олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту моркву й обсмажте ще 3-5 хвилин.
3. Додайте томатну пасту до овочів, перемішайте і тушкуйте ще 2 хвилини.
4. У сковороду (каструлю) додайте квашену капусту, перемішайте з овочами. Якщо капуста здається занадто кислою, можна промити її у воді перед додаванням.
5. Поверніть копчені ребра в сковорідку, додайте воду або бульйон, лавровий лист і чорний мелений перець. За потреби підсоліть. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні 30-40 хвилин, поки капуста не стане м'якою.
6. Перед подачею посипте страву дрібно нарізаною зеленню.
Ця страва ідеально підходить для холодних зимових днів, створюючи затишок і наповнюючи дім ароматом домашньої їжі. Поєднання квашеної капусти та копчених реберець створює неповторний смак, який потішить усіх любителів ситної домашньої кухні.
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